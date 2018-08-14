iOS, FaceTime Grup Konuşması İle Gelmiyor!

iOS 12 ve MacOS Mojave, Apple tanıtımının gözde özelliğini ilk günden alamayacak!

iOS, FaceTime Grup Konuşması İle Gelmiyor!
Görsel: Justin Sullivan/Getty Images

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