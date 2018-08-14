iOS, FaceTime Grup Konuşması İle Gelmiyor!
iOS 12 ve MacOS Mojave, Apple tanıtımının gözde özelliğini ilk günden alamayacak!
Umarız sonbaharın gelmesiyle beraber FaceTime ile geniş toplantılar yapmayı planlamıyorsunuzdur, çünkü görünüşe göre Apple bir sefer daha yeni işletim sistemleri ile birlikte tanıttığı bir özelliği geç bir tarihe erteleyecek.
Apple'ın iOS 12 ve MacOS Mojave beta sürümlerinde yayımlanan bildirimlere göre Apple, FaceTime grup konuşması özelliğini güncellemeler yayımlanırken yeni sürümlere eklemeyecek ve özelliği yine sonbaharda başka bir güncellemeye yetiştirmeye çalışacak.
Apple, ertelemenin sebebini açıklamadı ancak önceki beta sürümlerinde özellik sorunsuz bir biçimde çalışıyordu. Ancak hatırlatmak gerekiyor ki bu yeni özellik kolaylıkla uygulanabilir bir güncelleme değil. Güncelleme ile FaceTime, aynı zamanda 32 kişinin video veya ses ile bir arada konuşmasını sağlayacak ve o sırada konuşuyor olan kişinin video veya ses görüntüsü en üst katmanda dinamik olarak yer alacak. Bu son dakika gelişmesi gösteriyor ki Apple, yazılımın şimdiki durumundan memnun değil ve güncellemeyi kullanıcılara olası sorunlar yaşatma ihtimaliyle yayımlamaktansa daha sonra sorunsuz bir şekilde yayımlamayı tercih ediyor. Bu noktada iOS 11'de yaşanan birçok sorun akla geliyor, bu yüzden Apple'ın doğru bir karar aldığını söyleyebiliriz.
FaceTime güncellemesi, sonbaharda yayımlanacak. iOS 11'de Apple'ın önceki sene duyurduğu AirPlay2 ve iCloud üzerinden mesajlaşma özellikleri için kullanıcılar sonraki senenin Mayıs ayına kadar beklemek zorunda kalmışlardı.
Doğan Kürşat Aktaş
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