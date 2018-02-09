iOS Kaynak Kodu Sızıntısı Endişelendirmeli mi?
Apple'dan gelmesine alışık olmadığımız iOS kaynak kodu sızıntısı, iPhone sahiplerini endişelendirmeli mi? Hayır, çünkü...
iOS'un bazı kaynak kodları birkaç gün önce GitHub'da görünmüş ve bu durum, hacker'ların bu kodlarda bazı açıklar keşfedebileceğine dair endişelere neden olmuştu. Apple, TechCrunch'a yaptığı açıklamada kodların gerçek olduğunu, ancak eski yazılıma ait olduğunu söyledi.
Kodlar, Apple'ın GitHub'a gönderdiği DMCA uyarısı sonucunda kaldırılmış bulunuyor ancak kodların Apple gibi bu tür materyalleri sır gibi tutan bir firmadan sızması, atlanmaması gereken bir olay.
"iBoot" etiketiyle sızan kodlar çok kısa olsa da Apple'ın bazı işlevleri nasıl kodladığını göstermesi açısından önemli. Apple, kodların üç sene öncesinden kaldığını ve tasarım gereği ürünlerinin güvenliğinin kaynak kodlarının gizliliğine dayanmadığını söylüyor. Firma, ürünlerinde birçok donanım ve yazılım katmanının bulunduğunu belirtiyor.
Kodların 3,5 sene önce çıkan iOS 9'a ait olduğu anlaşılıyor. Apple'ın kendi rakamlarına göre bir yıl sonra kullanıcıların yüzde 93'ü, iOS 10'a geçmişti. Peki yaşananlar, iPhone kullanıcıları için bir tehdit anlamını taşıyor mu? Güvenlik araştırmacısı Will Strafach'a göre sızan kodların iPhone sahiplerine olumlu veya olumsuz bir etkisi olmayacak. Apple, güvenliği kodlarının bilmezliği yoluyla sağlamaya çalışmadığı için kaynak kodlarının sızmış olması, çok şey ifade etmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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