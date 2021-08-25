iPhone 13'te Olması Beklenen Bu Özellik, Görünüşe Göre Rafa Kalktı!

Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda, Apple'ın ekran altına entegre olarak yerleştireceği parmak izi tarayıcı üzerinde çalıştığına dair söylentiler duymuş ve bunları sizlerle paylaşmıştık. Apple'ın, birkaç ürünü dışında Touch ID'yi artık kullanmadığını ancak ekran altı parmak izi teknolojisi ile beraber, Touch ID'yi bu defa ekranın altında geri getirebileceği haberleri çok sık kendinden bahsettirmişti. Fakat Mark Gurman'a göre bu, bu sene göremeyeceğimiz bir teknoloji.
Ekran altı Touch ID sensörünün iPhone 13 serisi ile birlikte tanıtılacağı düşünülüyordu. Ancak Mark Gurman –ki kendisi Apple konusunda iyi bir geçmişe sahip bir gazeteci meslektaşımız olur- Apple'ın bu teknolojiyi iPhone 13 serisi için test ettiğini, fakat bunu bu sene kullanmayacağını Bloomberg'e verdiği bir röportajda açıkladı.
Aslında Gurman, bunun da ötesinde Apple'ın planının Touch ID'yi –her ne kadar bu defa ekran altına entegre şekilde olsa da- geri getirmeyi tam olarak düşünmediğini, asıl hedefinin Face ID'yi ekranın tamamına uygulamak olduğuna inandığını ifade ediyor. Eğer bu konuda haklıysa, Apple, iPhone 13 üzerinde ekrana entegre bir Touch ID üzerinde çalışırken, aslında ekran altı Face ID sunmanın yollarını arıyor olabilir.
Ancak sonuç olarak diyebiliriz ki, iPhone 13'te bu gibi teknolojiler olmayacak. En azından bu ifadelerden çıkan sonuç bu.
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