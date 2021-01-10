iPhone 13 Serisi, Yeni Ekran Özelliği ile "Nihayet" Dedirtecek

Apple'ın gelecek eylül ayında tanıtmasını beklediğimiz iPhone 13 serisinde en azından 2 model, uzun zamandır beklenen bu ekran özelliği ile birlikte gelecek.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 13 Serisinde 2 Model 120Hz Ekran İçerecek

iPhone 13 serisinin eylül ayı lansmanından daha çok uzaktayız, ancak serinin sunacağı özellikler şimdiden belli olmaya başladı. Daha önceden de tekrar tekrar ortaya çıkan sızıntılara göre yeni seride, 2 model 120Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak.

iPhone 13 serisinde 120Hz ekran tazeleme hızı kullanacak modeller, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olacak. Bu 2 model, 120 Hz'e kadar tazeleme hızı sağlayabilen LTPO (düşük sıcaklıklı polikristalin oksit) OLED ekran kullanacakken, iPhone 13 ve iPhone 13 mini ise, LTPS (düşük sıcaklıklı polikristalin silikon) OLED panel içerecek.

Bu arada 120Hz yenileme hızı için LTPO gerekli değil, fakat bu teknoloji güç açısından daha verimli çalışırken, ekstra donanım gerektirmeden uyarlanabilir ekran yenileme hızına izin veriyor. Ekranlarda yüksek yenileme hızının avantajı görsel açıdan yakalanırken, elbette batarya kullanımına da ek yük getirdiği aşikar. O nedenle şirketler panel seçiminde tercihi, güç tüketiminde verimli olandan yana kullanıyorlar.

Öte yandan Güney Kore kaynaklı The Elec'in bahsine göre Apple, 2022 yılında LG Display ile anlaşma sağlayarak, iPhone 14 modellerinin tümünü LTPO OLED ekranla donatacak.

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