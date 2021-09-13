iPhone 13'ten Son Dakika Sızıntısı: 64GB gidiyor; 1TB Geliyor!

iPhone 13 ile ilgili bir son dakika sızıntısı geldi. Buna göre iPhone 13'te 64GB depolama seçeneği olmayacak; 1TB depolama seçeneği ise yeni üst olacak!

iPhone 13'ten son dakika sızıntısı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

.

Okul başlıyor, daha güçlü başlasın!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 9 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Notebook, tablet ve pek çok teknolojik ürün var
A101 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler uygun fiyata satışta
BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda tablet, klavye ve mause sürprizi!

Günün En çok Okunanları
Özel röportaj: Mobil Pazarlama Analitik Platformu ADJUST
Samsung, Galaxy A52s Telefonuna "Sanal RAM Arttırma" İmkanı Getirdi!
WhatsApp, Sesli Mesajlar İçin Deşifre Özelliğini Test Ediyor!
Uzaydan Dönüş Hakkında İlginç Benzetme: "Bir Sürü Araba Kazası Gibiydi"
Geleceği Şekillendirecek BT Teknolojileri Neler Olacak?

 

 