iPhone 13'ten Son Dakika Sızıntısı: 64GB gidiyor; 1TB Geliyor!

Muhtemelen yarın tanıtılacak olan iPhone 13 serisi, birkaç güncellemeden fazlasını vaat ediyor. Ancak bunlardan biri kullanıcıların uzun zamandır yaşadığı bir sorunu çözmeyi başarabilir: Daha fazla veri depolama alanı.
9to5Mac'ten gelen bir sızıntıya göre iPhone 13 Pro ve Pro Max, 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneklerin yanı sıra 1 TB depolama alanıyla sunulacak. Maksimum kapasiteli modelin aşırı pahalı olacağına kesin gözü ile bakılıyor, ancak çok fazla video çeken ve ileri depolama sorunu yaşamak istemeyen kullanıcıların ilgisini çekebilir.
Aynı sızıntıda temel iPhone 13 ve 13 mini modellerinin de artık uzun zamandır yetersiz olan 64 GB depolama alanını tek edip 128GB ile başlayacak olduğu belirtiliyor. 512GB depolama seçeneği de bulunacak.
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