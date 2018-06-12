iPhone XI Plus ve iPhone 9 Çizimleri Sızdı

iPhone XI Plus ve iPhone 9'a ait çizimler, merakla beklenen telefonların kameraları hakkında ipuçları veriyor!

iPhone XI Plus ve iPhone 9 Çizimleri Sızdı

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