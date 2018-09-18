iPhone XS ve XR'nin Duvar Kağıtlarını Kullanın
iPhone XS ve XR'nin duvar kağıtlarını kendi telefonunuzda denemek ister miydiniz? İşte bunun yolu.
Yeni tanıtılan iPhone XS ve XR bir dizi Live Photo duvar kağıdının yanında iPhone XR'nin yeni renklerini yansıtan duvar kağıtlarıyla geliyorlar.
Beyaz, siyah, mercan, kırmızı, mavi ve sarı renklerindeki duvar kağıtları ise internette dolaşmaya başlamış durumda. Bu duvar kağıtlarını eski bir iPhone'da veya Android'li cihazda kullanmak istiyorsanız, galerimizi ziyaret etmeniz yeterli.
Duvar kağıtları, telefonunuzda yeni iPhone'lardakinden farklı görünebilir ancak yine de denemeye değer.
Zeynel A. Öztürk
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