Japonlardan "Mucizevi" e-deri

Japon bilim insanlarının yeni "mucizesi" elektronik deri, yakın gelecekte pek çok hastanın hayatını kurtarabilir!

  • Levent Öztürk
Japonlardan "mucizevi" e-deri

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
YouTube Kanadında Değişen Bir Şey Yok!
Samsung Galaxy S9 vs. iPhone X
BlackBerry, Bugün Geldiği Noktadan Memnun!
iPhone X Plus'ın Ekranı Bu Olabilir!
Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S8'i Karşılaştırdık!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir