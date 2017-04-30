John McAfee'den Dünyanın En Güvenli Telefonu!
John McAfee, güvenlik ve gizliliğe odaklanan bir telefon üretiyor. İşte "John McAfee Privacy Phone"
Güvenlik uzmanı John McAfee, bu sene güvenliğiyle öne çıkan bir akıllı telefon piyasaya sürerek ses getirmeye hazırlanıyor.
Kendi soyadını taşıyan antivirüs firmasıyla tanınan McAfee, Newsweek'e verdiği röportajda telefon hakkında konuştu ve cihazın "çok büyük miktarda yatırımın" sonucu olduğunu iddia etti. Ürünlerinde kendi ismini kullanmayı seven McAfee'nin telefonunun adı elbette John McAfee Privacy Phone ve sadece yazılımsal güvenlik işlevleriyle değil, donanımsal önlemlerle geliyor. Donanımsal işlevlerin arasında telefonun arkasında Wi-Fi, Bluetooth ve GPS'i kapatmaya yarayan fiziksel anahtarlar var.
McAfee, telefonun Stingray veya diğer IMSI yakalama cihazlarına bağlanmasının engellenebildiğini söylüyor (bunlar yakındaki telefonları izlemekte kullanılıyor). Cihazda bir "web araması anonimleştirici" de bulunuyor.
Cihazın diğer güvenlik önlemleri ve teknik özellikleri bilinmiyor. Bunlar, çıkış tarihinden bir hafta öncesine kadar ortaya çıkmayacaklar. McAfee, telefonun "hack'lenmez" olmadığını ancak gizlilik konusunda kullanıcıya çok büyük güç sağladığını ve "Blackphone gibi güvenli olduğunu iddia eden telefonlardan ışık yıllarıyla ileride" olduğunu söylüyor.
Kötü haber ise John McAfee Privacy Phone'un 1.100 dolarlık pahalı fiyatı. Bunun nedeni, telefonun ilk olarak iş dünyasını hedef alması ancak elbette gizliliğine önem veren tüketiciler de telefonla ilgilenebilirler.
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