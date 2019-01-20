Jüpiter'de Görüntülenen Büyük Fırtına!

NASA'nın Juno uzay aracı, Jüpiter'de gerçekleşen büyük fırtınayı işte böyle yakaladı!

  • Levent Öztürk
Jüpiter'de Görüntülenen Büyük Fırtına!

Jüpiter, kesinlikle sakin hava için uygun bir gezegen değil. NASA'nın Juno uzay aracının gezegenin kuzey yarısında yakaladığı etkileyici bir fırtına ise adeta bir bilim-kurgu korku filminden fırlamış gibi gözüküyor.

Juno, orijinal görüntüyü 24 Ekim tarihinde bulutların sadece 10.108 kilometre uzaklığındayken yakalamıştı. Sivil bilim adamları Geral Eichstadt ve Sean Doran da görüntüyü işleyerek fırtınanın öne çıkmasını sağlamış durumdalar.

NASA'nın belirttiği üzere karanlık bulutlar, parlak renkli olanlara göre atmosferin daha derininde bulunmaktalar. Uzay ajansı, bu parlak bulutların "muhtemelen su buzu ile karışmış amonyak buzu kristali havalanmaları" olduğunu söylüyor.

Juno 2011 yılında fırlatılmıştı ve 2016 yılının ortalarında Jüpiter çevresinde yörüngeye yerleşmişti. Şimdi ise bu uzay aracı, gaz devinin yakınlarından geçerek gezegenin atmosferini incelemeyi sürdürüyor.

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