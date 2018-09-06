Katlanabilir Telefon Samsung F Neye Benzeyecek?
Yeni rapor, Samsung'un katlanabilir akıllı telefon tasarımına daha fazla ışık tutuyor.
Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu artık bir efsane değil. Şirket, resmi olarak birden fazla kez bu ürünün geliştirildiğini kabul etti. Samsung'un mobil genel müdürü DJ Koh, bir adım daha ileri giderek, Galaxy F olarak adlandırılacağına inanılan katlanabilir akıllı telefonun, bu yıl muhtemelen Kasım ayında Samsung Geliştirici Konferansı'nda (SDC) tanıtılacağını söyledi.
Tüm heyecan ve lansman onayına rağmen, Galaxy F'nin nasıl görüneceğini hala bilmiyoruz. Samsung, beklendik bir şekilde, bu bilgiyi telefonun lansmanına kadar gizli tutmak istiyordu. Ancak Kore'den yeni bir rapor, Galaxy F tasarımı ve gerçek olamayacak kadar iyi bir form faktörü ile ilgili ilginç detayları ortaya koyuyor.
Başlangıç ??olarak, yeni rapordaki ayrıntılar bu yılın başlarında bildirilenlerle eşleşiyor. Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu, içeride dikey katlanabilir bir ekrana sahip, kitap benzeri, bir form faktörüne sahip olacak. Böyle bir tasarım ile ekran katlandığında tamamen içeride kalacağından, dışarı da normal olarak çalışılacak bir ekran eklenecek. En son rapor, daha önce bildirilen ayrıntıları doğrular ve olası ekran boyutları hakkında bilgi verir nitelikte.
Yeni rapora göre, iddia edilen Galaxy F, katlanabilir ve Samsung Display tarafından üretilen 7.3 inç OLED bir ekrana sahip olacak. Harici ekranın, cihaz katlandığında normal bir akıllı telefon olarak kullanılmasına izin veren, 4.6 inç ve esnek OLED olduğu bildiriliyor. DJ Koh'in ima ettiği ile eşleşen tasarım, daha büyük ekranı yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kullanma rahatlığı sunuyor.
Raporda katlanabilir ekranların üretiminin ayda 100.000 ila 120.000 adet arasında olacağı da yazıyor. Rapor ayrıca Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu geliştirdiğini projenin adının "Winner" olduğunu da ekledi.
Yavuz Alp Şimşek
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