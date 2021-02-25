Kompakt Ama Güçlü: Huawei Sound İncelemesi

Artık kalabalık ses sistemleri geride kaldı. Elbette halen evinde ev sinema sistemlerini, kule tipi hoparlörleri kullananlar vardır pek tabii, fakat artık pek kimsenin ne kalabalığa ne kablolara fazla tahammülünün kaldığını düşünüyoruz. Televizyon ünitelerinin altında özellikle son 10 yıldır daha çok soundbar'lar tercih edilirken, gerek oturma odasında, gerek çalışma odasında ve hatta yatak odasında da kompakt yapıda Bluetooth hoparlörlere tercih büyük. Elbette minimalist tasarımlarının yanında kompakt olması sayesinde kolay taşınabilir olması da bu cihazları cazibeli kılıyor. Piyasada türlü türlü model seçenekleri var, bugün inceleyeceğimiz cihaz ise basit görünümlerden uzak, daha elit bir Bluetooth hoparlör çizgisinde.
Huawei, artık iyiden iyiye müzik alanına da el atmış durumda. Şirketin kablosuz kulak içi kulaklıkları zaten var, ancak yakın zamanda bunu kulak üzerine de taşıyarak FreeBuds Studio'yu piyasaya sürmesi ve bugün yakından bakacağımız Huawei Studio hoparlörünü de ortaya çıkarması, bu alanda da söz sahibi olmak istediğinin kanıtı niteliğine. Huawei, bu cihaz için dünyanın en iyi Bluetooth hoparlörlerini tasarlayan Fransız ses teknoloji şirketi Devialet ile iş birliğine girmiş ve ortaya Huawei Sound çıkmış.
Huawei Sound Tasarımı Nasıl?
Huawei Sound, görünüşüne bakınca Apple'ın HomePod hoparlörünü andırıyor, ancak ondan akıllı özellikler beklemeyin. Yani HomePod gibi akıllı asistanla entegre bir hoparlör değil, daha çok sade bir Bluetooth hoparlör. Fakat ses konusunda gerçekten de başarılı olduğunun altını çizelim.
Bu cihazın içinde tam 5 adet hoparlör bulunuyor. Bunlardan 3'ü tam aralıklı 5 watt gücünde ses üreten ana hoparlörlerimiz olurken, bunlar cihazın içinde 120 derecelik aralıkla yerleştirilmiş ve böylece hoparlörün 360 derecelik çevresel ses sağlaması amaçlanmış. Bunların yanı sıra 2 adet pasif hoparlör ünitesine daha yer verilen cihazda, 4 inç büyüklüğünde ve 40 watt gücünde ses üreten bir woofer da yer alıyor.
Huawei Sound Özellikleri Neler?
Mimarisi kadar tasarım hatlarıyla da güzel görünen Huawei Sound, bir kısmı fiber ızgara bez, bir kısmı piyano siyahı renkli özel kaplama ile hazırlanmış. Böylece fazlasıyla şık göründüğünü söyleyebiliriz. Ancak üst parlak yüzeyin biraz parmak izi tuttuğu da açık.
Cihazın üst kısmında dokunmaya duyarlı kontrol butonları yer alırken, bağlantı için de Bluetooth yolunun yanı sıra AUX girişi de sunuluyor. Yani bu cihaza isterseniz kablolu olarak da bağlanabiliyorsunuz.
NFC desteğinin unutulmamış olması da sevindirici. Böylece NFC destekli telefonunuzla kolayca bağlantı kurabiliyorsunuz. Ayrıca yine Huawei Share desteği de cihazda yer alıyor. Bu arada uygulama desteği de var. Huawei AI Life uygulaması yoluyla da Huawei Sound'u kontrol edebiliyorsunuz
Evet, cihaz güzel ve teknik altyapısıyla da fazlasıyla güçlü görünüyor. Peki, Huawei Sound'ın ses performansı nasıl?
Huawei Sound Performansı Nasıl?
Açıkçası Huawei Sound, bu tip cihazlar arasında gerçekten de etkileyici bir ses performansı üretiyor. Özellikle içinde yer alan woofer'ın gücünü, ürettiği derin bas seslerde hissedebiliyorsunuz. Bu anlamda kompakt bir gövde içinde, yüksek ses ve doyurucu bas sesleri bir arada arayanlardansanız, bu cihaz işinizi görecektir. Yüksek perdeli enstrümanların ses performansı da gayet tatmin edici olurken, elbette odyifillerin dünyasında daha başka beklentilerin olduğu da açık. O nedenle yakından dinlemeleri gerekmekte.
Biz bu cihazı kullandığımız süre içinde klasik müzik de dinledik, rock müzik de ve kuşkusuz bu denli yüksek bas üreten bir cihaz olunca, elektronik müzik de gayet uygun bir platform oldu. Elektronik müzik türlerinde, yoğun baslı seslerde beğendiğimiz ölçüde ses üretirken, rock müzik performansında, yüksek ses seviyelerinde orta menzilde frekanslar çok sert hale gelebiliyor. Bunu en çok rock ve metal müzik türlerinde hissediyorsunuz. Ancak genel olarak değerlendirdiğimizde bu pek de dert değil; dediğimiz gibi odyofillerin dünyası apayrı.
Sonuç
Huawei Sound, kaliteli görünüm ve iyi ölçüde ses performansı elde etmek için ideal bir platform. Fazlasıyla kompakt olması ve güzel görünmesi onu cazibeli kılarken, elbette ürettiği ses performansıyla da bunu perçinliyor. Kalabalık ses sistemleri yerine, evin bir köşesinde hem dekoratif hem işlevsel bir Bluetooth hoparlör arayanların beğenisini kazanacaktır kanaatindeyiz. Özellikle elektronik, deep house ve chill out türleri için ambiyansa uygun davrandığını da söylemek lazım. Fiyatı ise 2499 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyat, kendi klasmanı için ne çok ucuz, ne çok pahalı; kalitesine göre arada dengeyi bulan bir ürün olmuşken, Huawei'nin bu cihazda iş birliğine gittiği Devialet'nin Phantom Gold modelinin yaklaşık 30 bin TL fiyatla satıldığını düşünürsek, yanında bir hayli bütçeye uygun fiyatlı durduğunu da söyleyebiliriz hatta.
CHIP Online Notu: %85
+ Derin ve sıkı bas performansı
+ 360 derecelik ses alanı
+ Güzel, tok tasarım
+ Yüksek perdeli enstrümanların ses performansı
- Yüksek ses seviyelerinde, orta kademe frekanslar çok sert hale geliyor
- Parmak izi tutuyor
Huawei Sound Teknik Özellikleri
- Hoparlör 5 + 1
- Frekans Aralığı 55 hz - 40 Khz
- Bağlantılar Bluetooth 5, 802.11ac, NFC, AUX
- Boyutlar 186 x 147 mm
- Ağırlık 2.2 kg
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