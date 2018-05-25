Korsan Oyun Oynayanlara Nintendo Şoku

Nintendo, konsolu üzerinde korsan oyun oynamayı sağlayan açığı kullananları cezalandırmaya başladı!

Korsan Oyun Oynayanlara Nintendo Şoku

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