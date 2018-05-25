Korsan Oyun Oynayanlara Nintendo Şoku
Nintendo, konsolu üzerinde korsan oyun oynamayı sağlayan açığı kullananları cezalandırmaya başladı!
Geçtiğimiz yıl Mart ayında piyasaya çıkışının üzerinden çok fazla süre geçmeden, Nintendo Switch üzerindeki GPU açığının resmi olmayan yazılımları - korsan oyunlar ve ev yapımı ROM'lar gibi - çalıştırmak için kullanılabileceği ortaya çıkmıştı. O andan itibaren Switch'in hacker topluluğu hızla büyümeye başladı ve geçtiğimiz ay yeni bir "onarılamaz" açığın bulunması, konsolun korsanlar ve ev yapımı yazılım kullanıcıları için daha da ilgi çekici olması anlamına geliyordu.
Ancak Nintendo bu durumdan hoşnut gözükmüyor ve kullanıcıların bu güvenlik açıklarını kullanmalarını engellemek adına bazı önlemler almaya karar vermiş gibi gözüküyor.
Japon firma, hack'lenmiş olan konsolların online hizmetlere erişimini engelleyerek, giriş yapmaya çalışan kullanıcılara hata mesajı göndermeye başladı. Gönderilen mesaja göre bu kullanıcıların Nintendo Müşteri Desteği sitesi ile bağlantı kurmaları gerekiyor.
Bu olay ilk defa Switch kullanıcısı Shiny Quagsire tarafından internete sunuldu ve yayınlanan tweet'te, mesajın hack'lenmemiş bir switch üzerinde ortaya çıktığı belirtiyordu. Bunun anlamı da Nintendo'nun engellemeyi cihazlardan ziyade Nintendo hesaplarına uyguladığı ve bu durumun da birden fazla Switch konsolunun etkilediği oluyor.
Bu engelleme, kullanıcıların konsol üzerinde oyunları sadece çoğu online hizmet kapalı olarak oynamalarına izin veriyor. Ancak haberler ve güncellemeler konsola ulaşmaya devam ediyor. eShop'a erişim, online oyun oynamak ve Switch topluluğu ile iletişime geçmek ise engellenen özellikler arasında.
Shiny Quagsire ise Nintendo müşteri hizmetine başvurmuş olsa da, henüz konsolunun engelinin kaldırılmadığını belirtiyor.
Levent Öztürk
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