"Kötü Adamlar" Artık iPhone Kullanamayacak!

Yeni yapılan bir konuşma sırasında Knives Out yönetmeni Rian Johnson, bundan sonra Apple'ın filmlerde kötü karakterlerin iPhone kullanmasına izin vermediğini açıkladı.
Vanity Fair için yapılan bir Knives Out sahne incelemesinde Johnson, Apple'ın ürünlerinin filmlerde kullanımı hakkında poliçesinin bir kısmını açıkladı ve bu poliçe, yapımcıların, gelecekte çekilecek filmlerde karakterlerin hangi telefonu kullandıklarına daha fazla dikkat etmelerine sebep olabilir.
"Bunu söyleyip söylememek gerektiğini bilmiyorum" şeklinde sözlerine başlayan yönetmen, bu açıklamanın "yazacağım bir sonraki gizem filminde benim işimi zorlaştıracak ama, söyleyeceğim – bu oldukça ilginç" cümlesiyle devam etti.
Last Jedi yönetmeninin söylediğine göre Apple, filmlerde iPhone kullanmanıza izin veriyor "ama, eğer bir gizem filmi izliyorsanız bu çok önemli, kötü adamlar ekranda iPhone kullanamazlar." Johnson daha sonra da "filminde gizli bir kötü karakteri olan her film üreticisi şu anda beni öldürmek istiyor" şeklinde şakalı bir şekilde açıklamasını devam ettirdi.
Tabii ki bu tür poliçeler yeni değil. Bundan neredeyse 18 yıl önce Wired, 24 dizisindeki bütün teröristlerin Windows PC'ler kullandığını ve tüm kahramanların Mac kullandığını belirtmişti. O sırada bu durum, daha çok Apple'ın rakiplerine göre ürün yerleştirme konusunda daha agresif olması ile ilgili olarak yorumlanmıştı.
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