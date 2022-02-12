Mac ve MacBook'larda Can Sıkan Zoom Sorunu Devam Ediyor!

Apple'ın Mac bilgisayarlarını kullananlar, Zoom'un arka planda açıkken ve bir görüşme yapılmıyorken bile sistemin mikrofonlarını açık tuttuğunu söylüyor. The Register tarafından bildirildiği üzere sorun, macOS Monterrey ile çalışan MacBook'larda ve Mac'lerde yaşanıyor.
Zoom kullanıcılarının mikrofonların açık kaldığını keşfetmelerinin nedeni, Apple'ın, bir uygulama veya cihaz mikrofonlara veya kameraya eriştiğinde kullanıcılarını uyarmak için kısa görsel bir bildirim göstermesi. Bu görsel uyarılar, Menü Çubuğunda mikrofon kullanılırken turuncu bir nokta veya kamera kullanılırken yeşil bir nokta olarak görünüyor.
Aslında sorun yeni de sayılmaz. Geçtiğimiz yıl macOS Monterrey'in piyasaya sürülmesinden sonra, Zoom kullanıcıları sorunu fark ettiler ve endişelerini dile getirmek için Zoom Community destek sayfasına gittiler. Bu, Zoom'u Aralık ayının sonunda hatayı gidermek için tasarlanmış bir güncelleme yayınlamaya teşvik etti.
Güncellemenin sürüm notları, Zoom sürüm 5.9.1'in (3506) "macOS Monterey'de bir toplantıda değilken mikrofon ışık göstergesinin tetiklenmesiyle ilgili bir sorunu çözdüğünü" söylerken, görünüşe göre bazı kullanıcılar güncelleme sonrasında halen bir fark görmüş değil.
Her zamankinden daha fazla insan evden çalışırken, birçok kullanıcı bir sonraki aramalarına hazır olabilmek için Zoom'u açık bırakıyor. Ancak, bu sorun tamamen çözülene kadar, muhtemelen en iyisi uygulamayı bir aramadan önce açıp hemen sonra kapatmak olacaktır...
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