Markalar Influencer'lara Pay Veren Affiliate Marketing'i Tercih Ediyor

Günümüzde e-ticaret ile e-ihracatta başarılı olmak isteyen şirketler, influencer marketing konusuna eğilmek zorundalar. Dünyanın Covid-19 salgını ile beraber dijitalleşmede büyük bir ivme kazandığı günlerde, influencer marketing'in önemi her geçen gün daha da artıyor. 2020 yılında salgının etkisiyle dünyada her gün 1.3 milyon kişi sosyal medya kullanıcısı haline gelirken, Facebook'un üye sayısı 2.7 milyar, Youtube 2.3 milyar, WhatsApp ise 2 milyar kişiye ulaştı. İnsanların yüzde 98.3'ü Facebook'a akıllı cep telefonlarından girerken, Youtube her ay 2 milyarı aşkın ziyaretçi alıyor. TikTok ise 700 milyonu aşan kullanıcı sayısı ile beraber gittikçe popülerleşen bir başka sosyal medya uygulaması olarak öne çıkıyor. Türkiye'de ise internet kullanıcısı sayısı 2021'de geçen yıla göre 3.7 milyon kişi artış gösterdi. İnternet kullanım süresi ise günlük 8 saati buldu. Sosyal medya kullanıcı sayısı da 2021'de yüzde 11 artış kaydederek, 83 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 70.1'ine yükseldi. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya mecraları ise Youtube, Instagram, WhatsApp, Facebook ve Twitter olarak sıralanıyor.
E-ticaret ve e-ihracat büyüyor
Rakamların da ışığında dünya da Türkiye de artık hayatını online ortamda yaşıyor. Sadece paylaşımlar değil ticaret ve ihracat da elektronik mecralarda gerçekleşiyor. Türkiye, koyduğu 240 milyar TL'lik e-ticaret hedefine doğru hızla ilerlerken, sektörün büyümesinde ise influencer marketing söz sahibi oluyor. Birçok çeşidi bulunan influencer marketing alanında 2020'de trend olan ve 2021'de de popülerliğini giderek artıran yöntemlerin başında ise Affiliate Influencer marketing yani 'Komisyon Bazlı' tanıtım geliyor. Dünyanın 126 ülkesine influencer marketing çalışması yapan ve bir markanın tüm dijitalleşme ve e-ihracat, e-ticaret sistemlerini kurup faaliyete geçiren Digital Exchange'in CEO'su Emrah Pamuk, Affiliate İnfluencer marketing çalışmasının esas ve özelliklerini anlattı.
Markanın söylemini dile getirmek gerekli
Hem markaya hem de sosyal medya ünlüsüne kazandıran yöntemin son dönemde en çok tercih edilen influencer marketing çeşidi olduğunu belirten Emrah Pamuk, "Affiliate İnfluencer marketing sisteminde, kampanya düzenleyicisi marka sosyal medya ünlüsüne ve ajansa satış üzerinden belli bir yüzde % vererek bu çalışmayı düzenliyor" dedi. Affiliate marketingin eskiden kulaktan kulağa olarak isimlendirilen pazarlama halinin online versiyonu sayılabileceğini anlatan Pamuk, şu bilgileri verdi: "Affiliate marketingde önemli olan sosyal medya ünlüsü influencer'ın satış üzerinden yüzde % almak kaydıyla anlaşma yaptığı markanın ürünü ve hizmeti konusundaki deneyimini, kendi takipçilerine anlatması ve onları bu ürün ile hizmeti edinmek için markanın satış kanallarına yönlendirmesiyle oluşuyor. Burada influencer'ın markanın ürünü/hizmeti konusunda kendi deneyimini anlatması kadar, markanın ürün ve hizmetle ilgili anlatılmasını istediği vurguları yapması Affiliate marketing konusunun özünü barındırıyor."
Bu noktalara dikkat edilmeli
Affiliate marketing çalışması hakkında markalara bilgiler veren Emrah Pamuk, "Bu çalışmayı yaparken dikkate alınması gereken unsurlar vardır. Bunlar;
-Influencer'ın programı
-Satış bazlı çalışılacak olan kategori ve ürünün tüketim süresi
-Reklamı yapılacak ürünün maliyeti
-Dönemsel gereklilik durumudur.
İçinde bulunduğumuz süreçte en yoğun gerçekleştirilen kampanya mottosu Anneler Günü idi. Bu konuda da ınfluencer marketing konusunda daha çok kahve makinası, ev temizlik robotu, kulaklık, cep telefonu, epilasyon cihazı ile her türlü teknolojik ürün hayli konusunda yoğun şekilde Affiliate marketing çalışması gerçekleştirildi" dedi.
İnfuluencer'a verilen pay yüzde 15-25 arasında
Affiliate marketing çalışmasının maliyetleri konusunda da bilgiler veren Digital Exchange CEO'su Emrah Pamuk, "Bu çalışmada sosyal medya ünlüsü için belirlenen yüzde % oranı 15 - 20 arasında değişiyor. Tabii burada ürün ve influencer'ın gösterdiği performans çok önemli. Şunu da belirtmeliyiz; bu rakam ajans ve influencer arasında anlaşılan model üzerinde yapılan anlaşma ile paylaşılmaktadır" diye konuştu.
Influencer marketin çalışmalarının Türkiye'de hangi sosyal medya mecralarında daha çok gerçekleştiği sorusuna da yanıt veren Emrah Pamuk, bu alanların sırasıyla Instagram, TikTok ve Youtube olduğunu söyledi. Affiliate marketing konusunda ise Instagram'ın daha çok tercih edildiğini anlatan Pamuk, Instagram'daki Story/Hikaye bölümünün bu pazarlama çeşidi için sık kullanılan alan olduğunu belirtti.
Doğru firma ile çalışmak önemli
Emrah Pamuk, sosyal medyada reklam çalışmalarının doğru ekip tarafından yapılmasının markaya hem maddi kazanç sağladığını hem de olası markanın aşırı reklamdan dolayı bilinirlik algısının zarar görmesi gibi tehlikelerden koruduğunu belirterek, Affiliate marketing yöntemini uygulamanın ancak doğru kitleye seslenen doğru influencer ile mümkün olduğunun altını çizdi. Pamuk, bunun için Digital Exchange çatısı altında büyük bir bilgi birikimi olduğunu vurgulayarak, "Hangi ürüne hangi influencer'ın kullanılması gerektiğini belirleyerek yola çıkmak Affiliate marketing konusundaki en önemli meseledir. Geriye de kampanya bütçesini doğru yönetmek kalır. Bunun için de kurumsal iletişim birimi yerine bu işi doğru şekilde yapabilecek kadrolarla çalışmak, marka algısını tüketici nezdinde yükseltir" ifadelerini kullandı.
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