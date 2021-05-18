Markalar Influencer'lara Pay Veren Affiliate Marketing'i Tercih Ediyor

Markalar ürün ve hizmetlerinin tanıtımının yanı sıra satışını yapmak için ınfluencer marketing'e daha çok yönelirken, Affiliate Marketing yani sosyal medya ünlüsüne satıştan belli bir yüzde "yüzde" verilmesiyle gerçekleşen kampanya en popüler yöntem olma yolunda ilerliyor.