Mercedes-AMG'nin One Süper Otomobili, Nihayet Geliyor!

Mercedes-AMG'nin One ismini verdiği süper otomobili, pek çok gecikmenin ardından nihayet geliyor!

  • Levent Öztürk
Mercedes-AMG One sonunda geliyor!
Mercedes-AMG

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