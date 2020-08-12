Meteor yağmuru 2020 ne zaman, saat kaçta? Perseid meteoru için geri sayım

Halk arasında `yıldız kayması´ olarak da bilinen göktaşı yağmuru için geri sayım başladı. Her sene Ağustos ayında gerçekleşen, en belirgin ve en popüler meteor hareketlerinden biri olan Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler meteor yağmuru 2020 ne zaman, saat kaçta merak ediyor...