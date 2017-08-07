Microsoft ve BMW Ortaklığı Artık Daha da Büyük!
Microsoft ve BMW, zaten var olan ortaklıklarını, çok önemli bir araç içi hizmet ile geliştiriyor!
Bu yılın başlarında Alman otomotiv devi BMW, merkezinde Microsoft'un dijital asistanı Cortana'nın yer aldığı, araç içi eğlence - iletişim sistemini tanıtmıştı. Şimdi ise iki firma, bu ortaklık için önemli bir genişlemeyi duyurmuş durumda.
BMW, BMW Connected yol arkadaşını güçlendirmek için zaten Microsoft Azure bulut teknolojilerini kullanıyor. Aralık ayında sunulan BMW'nin en son 5 Series araçları, Microsoft Exchange aracılığı ile Office 365 hizmetlerini sunan ilk araçların arasında yer alıyordu.
Geçtiğimiz günlerde, Chicago'daki BMW'nin yıllık etkinliğinde yapılan açıklama ile, var olan önerinin Skype for Business eklentisi ile genişletildiğini ve Skype toplantılarının arabada erişilebilir hale geldiğini duyurdu. Skype for Business, BMW'nin iDrive sisteminin içinde yer alacak ve ilk olarak Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ta sunulacak. Daha sonra ise diğer piyasalara ulaşacak.
Ayrıca BMW, Microsoft ile beraber çalışan tek otomobil üreticisi değil. Aralık ayında Volvo da Skype for Business'ı 90 Series araçlarında sunmayı planladığını duyurmuştu ve Ocak ayında da Renault-Nissan Microsoft'un Connected Vehicle Platformunu benimsediğini ilan etmişti...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın