Minecraft 1.17 ne zaman çıkacak? Yeni güncellemede neler olacak?

Dünyanın en çok satan oyunu unvanını elinde tutan Minecraft, yakın bir gelecekte güncelleme alacak. Minecraft 1.17 güncellemesinin ne zaman çıkacağı ve neler sunacağı merak ediliyor. İşte Minecraft 1.17'ye dair bazı ipuçları...

Minecraft 1.17 ne zaman çıkacak? Yeni güncellemede neler olacak?

2009 yılında hayatımıza girmesine rağmen popülerliği hiç yitirmeyen ve uzunca bir süredir çok satan oyunlar arasında yer alan Minecraft, yeni güncellemesi ile gündemde. Minecraft 1.17 java sürümü: mağaralar ve kayalıklar güncellemesi olarak adlandırılan yeni güncelleme hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

MİNECRAFT 1.17 NE ZAMAN ÇIKACAK VE NELER SUNUYOR?

Sportskeed'in haberine göre Minecraft 1.17 Java sürümü: mağaralar ve kayalıklar güncellemesi 2021'in ortalarında indirilmeye hazır olacak.

Güncelleme Minecraft tarihinin en büyüklerinden biri olacak şekilde şekilleniyor. Oyuna yeni mağaralar ve dağlar gibi birkaç önemli unsur getirecek.

Minecraft topluluğundan bir sonraki güncellemede yer almasını istedikleri Mob için oy vermeleri istendi. 3 seçenekten birini seçmek için Glow Squid açık galip olarak ortaya çıktı ve hayranlar kendilerini hangi mücadelenin beklediğini keşfetmekten heyecan duyuyor.

Güncelleme hala birkaç ay uzakta olduğundan, oyuncuların yeni güncellemenin sunduğu her şeyi keşfetmeleri için epey bir süre beklemeleri gerekecek. Şimdiye kadar Mojang, yeni güncellemede oyuna resmi bir eklemeler listesi yayınlamadı.

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