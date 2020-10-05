Minecraft 1.17 ne zaman çıkacak? Yeni güncellemede neler olacak?

Dünyanın en çok satan oyunu unvanını elinde tutan Minecraft, yakın bir gelecekte güncelleme alacak. Minecraft 1.17 güncellemesinin ne zaman çıkacağı ve neler sunacağı merak ediliyor. İşte Minecraft 1.17'ye dair bazı ipuçları...