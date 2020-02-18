Netflix, JPEG Dosya Formatına Savaş Açtı!

Netflix temel olarak video akış hizmeti olarak biliniyor olabilir ancak firma, aynı zamanda pek çok görsel ile de uğraşıyor. Uygulamayı açtığınızda karşınızda gördüğünüz tüm programların görsellerini düşünürseniz, bunu daha net anlayabilirsiniz.
Akış devi, AVIF (AV1 Görüntü Dosyası Formatı) adı verilen yeni bir görsel dosyası formatı için bir güncelleme yayımladı ve bu formatın JPEG'lerin yerini alabileceğini düşünüyor.
Hatta video akış devi, AVIF çerçevesini açık kaynaklı hale getirerek diğer kişilerin bu sistemi performans ve sıkıştırma verimliliği konusunda var olan görüntü "codec"leri ile karşılaştırmalarına imkan tanıdı.
Netflix, geçtiğimiz iki yıl boyunca Google, Microsoft, Facebook, Mozilla ve diğer pek çok firma ile beraber Alliance for Open Media (Açık Medya Birliği) altında AVIF'i geliştirmekteydi. Ancak aynı sırada 27 yıllık JPEG'in yaratıcıları Joint Photographic Experts Group, JPEG XL adı ile yeni bir JPEG sistemi geliştirmekteydi.
AVIF, JPEG XL'in yanı sıra Google tarafından geliştirilmekte olan ve şu anda Android, Firefox, Microsoft Edge ve Google Chrome tarafından desteklenen WebP formatına karşı da rekabet ediyor. Ancak WebP'nin mükemmel olmadığı söylenebilir ve Netflix'in mühendisleri, bir blog yazısında formatın JPEG 2000 formatının esnekliğine sahip olmadığını belirtiyor.
AVIF'in son rakibi ise H.264'ün varisi olan, hem iOS hem de macOS tarafından desteklenen High-Efficiency Video Coding veya HVEC formatı oluyor.
Netflix'in söylediğine göre AVIF, daha üstün sıkıştırma verimliliği ile oldukça kullanışlı olabilir ancak halen gelişiminin erken seviyelerinde yer alıyor. Alliance for Open Media, AVIF görsellerini şifrelemek ve şifrelerini çözmek için bir açık kaynaklı kütüphane olan libavif'i geliştirmekte ve bu kütüphane, yeni görsel dosya formatının kullanımını hızlandıracak adım olabilir.
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