Nitro 50: Uygun Fiyata Yüksek Performans
Acer'ın yeni masaüstü bilgisayar serisi Nitro 50, uygun fiyata yüksek performans sunuyor!
Acer, Next@Acer etkinliğinde, Nitro 50 adını verdiği, yeni masaüstü bilgisayar serisini tanıttı. Şirket bu sistemleri, "uygun fiyata yüksek, günlük oyun gücü" olarak tanımlıyor.
Her ne kadar akıl almaz bir oyun performansı vaat edilmese de, yeni sistemlerin Full HD oyun için oldukça güçlü olduğu bir gerçek. En azından, bir PS4 ya da Xbox One performansına sahip oldukları kesin.
Intel'in 8. nesil Core i7 işlemcileri ile gelen Nitro 50 serisi, Nvidia GTX 1070'e kadar uzanan bir grafik işlemci seçeneği sunuyor. Eğer RAM miktarını ve işlemci seçimini en yüksek seviyeden yaparsanız, 4K oyunlar için bile bir kapı açmanız mümkün olabilir.
3TB sabit disk / 512GB SSD ile dahili depolama ihtiyacını karşılayan Nitro 50 serisi, kablosuz şarj özelliği sunan cihazla için bir de şarj pedi sunuyor.
Kırmızı led ışık detaylarıyla süslenen şık siyah kasa, ilk bakışta dikkat çekecek kadar güzel görünüyr.
Nitro 50 serisi masaüstü bilgisayarlar, 800 dolar başlangıç fiyatıyla, Temmuz ayında satışa sunulacak.
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