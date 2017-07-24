Nokia 8'in Tasarımı, Çift Kamerası ve Fiyatı Sızdı
Ardı ardına gelen sızıntılara bir yenisi daha eklendi; Nokia 8 bu kez çok net bir karede göründü!
Geçtiğimiz hafta Nokia 8 olduğu düşünülen bir telefonun görselleri sızmıştı. Şimdiyse VTech sayesinde çok konuşulan ve beklenen cihazın yakından çekilen bir fotoğrafı ve donanım detayları sızdı.
Yukarıda gördüğünüz gibi fotoğrafta tek parça metalik görünümlü bir arka kapak ve yeni nesil telefonlarda eksik olmayan çift lens kamera sistemi görünüyor. Daha önce sızan görsellerde cihaz mavi renge sahipti, ancak şimdi sızan bilgilere göre cihaz altın/bakır ve farklı diğer renk seçeneklerine de sahip olabilir.
En son sızıntıya göre cihazın donanımı şöyle:
- 5.3-inç, 1080x2048 '2K' ekran
- Qualcomm Snapdragon 850 işlemci
- 4GB RAM
- 64GB depolama alanı
- 13 megapixel arka kamera
HMD'nin özel bir anlaşma imzalaması ardından telefonun ZEISS lenslere sahip olması bekleniyor. Daha önce sızan görsellerde kameranın ZEISS makra olduğu görülebiliyordu. VTech'e göre cihazın fiyatı 500$ civarında olabilir, bu da onu dünya devlerinin 1000$ çizgisini geçen amiral gemilerine karşı iyi bir alternetif konumuna getirebilir.
HMD Global, Nokia 6 akıllı telefonunu geçtiğimiz Aralık ayında ABD'de Amazon'la birlikte piyasaya sürmüştü. Amazon Deals ile 180$ fiyata sahip olan cihazın kilitsiz fiyatı ise 230$.
Ali Ruhi Öztürk
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