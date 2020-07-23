Ömür Boyu Performans Garantisi Excalibur'da!

Gelişen oyun teknolojileri ve bilgisayar donanımları karşısında bu cihazların performanslarının da sürdürülebilir olması oyuncular tarafından önemli bir konu. Oyun bilgisayarlarının arızalanması veya herhangi bir konuda teknik bir sorun yaşamaları onları oyun dünyasından kopmalarına sebep olabilir. Casper, Excalibur oyuncu bilgisayarlarında sunduğu servis sonrası destek ve hizmeti ile oyuncuların karşılaşabilecekleri sorunlarına karşı ömür boyu çözüm sunma konusunda titizlikle çalışıyor.
Bilgisayar toplama değil "Konfigürasyon"
Oyuncuların tercih ettiği "bilgisayar toplama" olarak dillerinde yer edinmiş, günümüzde ise "bilgisayar konfigürasyonu" olarak tanımlanan sistem, istenilen, ihtiyaç duyulan bileşenlere göre bilgisayarı oluşturma sistemidir. Ancak aralarındaki en önemli fark; toplama bilgisayarlarının fabrika ortamında değil, basit alanlarda toplanarak oluşturulan bileşenlere sahip olması ve sonrasında garantisi bulunmayışıdır.
Konfigürasyon sistemi ise, bilgisayarların, her bileşeninin elektriksiz üretim ortamında test edilip, sistem ayarlarının uygulanıp, tüm güncellemeleriyle birlikte güvenli bir şekilde oluşturulması ve sonrasında da performans garantisi sunmasıdır. Toplama bilgisayarlarda yaşanması muhtemel parça uyumsuzluğu risklerini ortadan kaldırmak adına Excalibur, en uyumlu ve uygun parçaları yapılan testler sonucunda kullanıcılara ulaştırıyor ve cihazla ilgili ömür boyu garanti sunuyorlar.
Hayatı kolaylaştıran hizmetler, Jet Servis ve Turbo Servis:
Excalibur, Jet Servis ve Turbo Servis hizmetleri ile çözümü oyuncular için pek çok kolaylık sunuyor. Web sitesinden talep oluşturularak kullanılabilen hizmetler sayesinde, Excalibur kullanıcısı ev ya da işyerinden çıkmadan cihazını teknik servise ulaştırma imkanı buluyor.
Kullanıcı Jet Servis hizmetiyle cihazını ücretsiz olarak kargo yoluyla servise gönderebiliyor. Öte yandan Turbo Servis uygulamasıyla da kullanıcının ev veya işyerinden moto kuryeyle cihaz teslim alınıyor, ürünün Casper Merkez Servisi'ne ulaştığı andan itibaren 1 gün içinde çözüme ulaşıyor. Ayrıca, 90 549 797 20 66 no'lu Excalibur Whatsapp hattı üzerinden teknik servise ulaşabilen kullanıcılar daha hızlı çözüme kavuşuyor ve oyun dünyasından kopmadan, hayatına kaldığı yerden devam ediyor.
Tüm bu uygulamaların yanı sıra Excalibur kullanıcısı, sormak veya danışmak istediği konular için Casper'ın web sitesi üzerinden Canlı Sohbet sayfasına girerek ya da Google Play Store'dan indirilebilen Casper Türkiye uygulaması üzerinden teknik servisler ve ürünler hakkında her türlü bilgiye ulaşabiliyor.
Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay "Her geçen gün gelişmekte olan oyun dünyasındaki oyun teknolojileri alanındaki donanımlar ve satış sonrası hizmet konusunda Casper olarak kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Oyuncularla, doğru ve ihtiyaçları olan ürünleri buluşturmak bizim için çok önemli. Oyun meraklıları ihtiyaç ve hedeflerine uygun yüzlerce seçenek arasından doğru parçaları bir araya getiriyor ve kendine en uygun oyun bilgisayarını konfigüre edebiliyor, satın aldıktan sonra ise ömür boyu destek ve servis hizmeti alıyor." diye beliriyor.
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