OnePlus, OnePlus 9 Serisi Akıllı Telefonlarını Resmi Olarak Tanıttı

Ülkemizde bir türlü göremediğimiz, ancak "amiral gemisi katili" lakabıyla tanıdığımız OnePlus markası, yeni telefon serisini duyurdu. Yeni seri OnePlus 9 olarak sahne aldı ve içeriğinde 4 model ile birlikte tanıtıldı. Telefonlar arasında OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R ve OnePlus 9E modelleri yer alırken, bunlardan en çok OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro modelleri dikkati çekiyor, zira bu 2 telefonda da Hasselblad kamera sistemi kullanılıyor. Elbette 2 telefon arasında da birtakım farklar mevcut.
OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro modellerinde ünlü Hasselblad ile iş birliğine giden OnePlus, Hasselblad kamera sistemiyle beraber Doğal Renk Kalibrasyonu desteğini arkasına alıyor. Böylece her 2 telefonun da daha doğru ve daha doğal fotoğraflar çektiğini iddia eden şirket, OnePlus 9 OnePlus 9 Pro'da ana sensör olarak ise Sony IMX689 ve IMX79'u kullanmış. Bu ikisi arasındaki temel fark, OnePlus 9 Pro'da optik görüntü sabitleme özelliği olurken, her 2 kamera da 48 MP, 1/1.43 inç ve f/1.8 diyaframla karşımıza çıkıyor.
OnePlus 9 Pro Özellikleri Neler?
İlk olarak OnePlus 9 Pro'ya baktığımızda, telefonda ekranın 120Hz tazeleme hızını içeren, ancak tazeleme hızını 1 Hz'e kadar indirgeyebilen adaptif tazeleme hızına sahip 6.7 inç QHD LTPO OLED panelden oluştuğunu görüyoruz. OnePlus 9 Pro'daki ekranı Fluid Display 2.0 olarak adlandıran şirket, bu telefonda Qualdomm Snapdragon 888 işlemciyi kullanırken, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ile 128 GB ve 256 GB hafıza seçeneklerine yer veriyor.
Telefondaki ana kamera 48 MP, ancak 3 kamera daha var. Bunlardan ultra geniş açılı kamera 50 MP, telefoto lens 8 MP, derinlik sensörü ise 2 MP şeklinde karşımıza çıkıyor. 8K video kaydı yapabilen OnePlus 9 Pro'da 16 MP ölçüsünde bir ön kamera mevcut.
4500 mAh kapasitesinde bir bataryanın yer aldığı telefonda, 65W hızlı şarj desteği var ve iddia edilene göre telefon sadece 29 dakika içinde tam kapasite şarj olabiliyor.
OnePlus 9 Pro, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modeliyle 969 Dolar olarak açıklanırken, 12 GB RAM ve 256 GB'lık modelinin fiyatı ise 1069 Dolar.
OnePlus 9 Özellikleri Neler?
OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9 arasında önemli farklar var. Bunlardan biri OnePlus 9 Pro'da yer alan optik görüntü sabitleme özelliği olurken, bir diğer önemli fark ise telefoto lenste karşımıza çıkıyor. OnePlus 9'da telefoto lens yer almıyor. Ancak 50 MP'lik ultra geniş açılı kamera bulunurken 2 MP'lik derinlik sensörü de mevcut.
Yine Snapdragon 888 işlemcinin kullanıldığı telefonda da 8 GB ve 12 GB RAM ile 128 GB ve 256 GB hafıza seçeneklerine yer veriliyor.
OnePlus 9'da da 4500 mAh kapasitesinde batarya konumlandıran OnePlus, hızlı şarj desteğini bu model için de sunmuş durumda.
OnePlus 9'un ekranı ise OnePlus 9 Pro'dan farklı olarak Fluid AMOLED olarak yer alıyor. 120Hz tazeleme hızının bulunduğu ekran, 1080x2400 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlıyor.
OnePlus 9'un fiyatı ise OnePlus 9 Pro'ya göre biraz daha uygun. Bu model 829 Dolar fiyattan başlıyor.
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