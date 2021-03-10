Perseverance'ın Mars'a İniş Yaptığı Alanın Artık Yeni Bir İsmi Var

NASA, Perseverance keşif aracının Mars'a iniş yaptığı alanın artık yeni bir ismi olduğunu açıkladı. Bu alan artık, ünlü yazar Octavia E. Butler'ın ismiyle anılacak.

  • Levent Öztürk
Perseverance Mars iniş alanının yeni adı açıklandı

NASA, yaptığı duyuru ile en son Mars keşif aracı Perseverance'ın iniş yaptığı alanın "Octavia E. Butler Landing" olarak adlandırıldığını açıkladı. Usta bilim kurgu yazarı Butler, hem Hugo Ödülü hem de Nebula Ödülü'nü kazanan ilk Afrika asıllı Amerikalı kadındı ve her iki ödülü de birden fazla kez kazanmıştı. Ayrıca MacArthur Fellowship'ini kazanan ilk bilim kurgu yazarıydı. Kindred, Bloodchild, The Parable of the Sower ve diğer pek çok eseri, şu anda geçtiğimiz yüzyılın en önemli edebiyat eserleri arasında yer alıyor.

NASA/JPL-Caltech

Mars'taki ilk haftaları sırasında Perseverance tarafından başarılan ilklerin bir kısmının konuşulduğu basın açıklaması sırasında Dr. Katie Stack Morgan, Butler'ın öncü çalışmaların ırk, cinsiyet eşitliği ve insanlık gibi temaları incelediğini belirtirken, ana karakterlerinin de azmin ve yaratıcılığın vücut bulmuş hali olduğunu ve bu yüzden de Perseverance keşif aracı görevi ve zorlukları aşma teması için mükemmel bir şekilde uyduğunu söyledi.

Ayrıca bu, Butler'ın adının yıldızların arasında anıldığı ilk sefer değil. Asteroid 7052 Octaviabutler da kendi adını taşırken, Plüton'un en büyük ayı olan Charon'daki Butler Mons da ünlü yazarın adını taşıyor.

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