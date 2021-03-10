Perseverance'ın Mars'a İniş Yaptığı Alanın Artık Yeni Bir İsmi Var

NASA, Perseverance keşif aracının Mars'a iniş yaptığı alanın artık yeni bir ismi olduğunu açıkladı. Bu alan artık, ünlü yazar Octavia E. Butler'ın ismiyle anılacak.