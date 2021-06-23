Philips Hue Starter Kit İncelemesi

Artık hepimizin akıllı evleri var ya da en azından eskisine nazaran daha akıllı evlerde oturuyoruz. Akıllı prizler, akıllı kameralar, akıllı televizyonlar, akıllı telefonlar falan derken, artık ampullere kadar pek çok cihaz akıllandı. Buradaki "akıllandı"dan kasıt elbette onları internet ağına dahil edebilmemiz ve uzaktan erişebiliyor olmamız, bazı ek yeteneklerle bu tip cihazların daha fonksiyonel olması. Şimdi, bugün bu tip ev cihazlarından pek çok kişinin de severek kullandığı Philips'in Hue aydınlatma serisinden bir ürün var masamızda. Bir süredir kullanıyoruz ve sonuçtan gayet memnun olduğumuzu da baştan söyleyelim. Bu incelemede Philips Hue Starter Kit'e yakından bakacağız, ne gibi özelliklere sahip, nasıl çalışıyor, eğer satın alırsanız size ne gibi avantajlar sunacak, hepsine tek tek değineceğiz.
Öncelikle bilmeniz gereken şu: Philips Hue ailesinde çok zengin bir yelpaze var. Tek başına Hue ampuller, şeritler ya da dekoratif zemin ışıkları bulabileceğiniz gibi, bizim elimizdeki gibi tipik bir ev için set olarak hazır kitleri de var. Evde iyi bir ışıklandırma ile hoş bir ambiyans yaratmak isteyenler için yemek / oturma odası ışıklandırma çözümlerinden, oyun odasına kadar çözümler mevcut durumda. Bizim elimizdeki ürün ise Philips Hue Akıllı Başlangıç Seti olarak yer alıyor ve içeriğinde 3 adet Hue akıllı ampul, 1 adet Bridge, 2 adet de uzaktan kumanda bulunuyor.
Çok kolay bir kurulumu var. Cihazın kurulumunu dakikalar içinde yapabiliyorsunuz. Öncelikle elbette ampulleri takmak istediğiniz yeri seçiyorsunuz. İsterseniz 3'ünü bir arada kullanabilir ya da dilerseniz odalara da bölebilirsiniz. Seçim burada tamamen sizin. Ben bu cihazı genellikle oturma odamda kullandım, ancak size göstermek için hol, koridor ve oyun odasında da ayrı ayrı olarak denedim, tek noktadan hepsini ayrı ayrı olarak kontrol edebiliyor ya da 3'üne de tek komutla erişebiliyorsunuz. Nasıl yapıldığına geleceğiz.
Uygulama üzerinden ampullerin ışıklandırmalarını kendiniz istediğiniz gibi renk çemberinden belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca burada gerçekten çok geniş tutulmuş hazır renk mod seçenekleri var. Her birinde farklı tonda, farklı parlaklık değerinde ışık ayarlaması yapılabiliyor. Onlardan seçim yapabilirsiniz. Ayrıca bunlar arasına kendi hazır modlarınızı da hazırlayıp ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi burada seçenek gerçekten bol. Aynı anda 3 ampulu birden açıp kapatabiliyor ya da ampulleri tek tek kontrol edebiliyorsunuz. Özellikle hazır modlar arasında her bir ampulün farklı renk ve tonda yandığı güzel seçenekler var ve böylece ortaya hoş bir görüntü çıkıyor.
Uzaktan kumandalar ise renk ayarı yapmayacağınız, sadece kapatıp açacağınızda ya da ışıkların parlaklığını ayarlayacağınızda işinize yarıyor. Kutudan 2 uzaktan kumanda çıkıyor, bunların duvar aparatları da yapışkanlı. Böylece duvara da sabitleyebiliyorsunuz, istediğinizde uzaktan kumandayı oradan alabiliyorsunuz.
Uygulama üzerinden komutlarla ışıkları kontrol etmek mümkün, ancak bunu sadece evdeyken değil, evden uzakta olduğunuzda da yapabiliyorsunuz. Böylece evde olmadığınızda da ışıkları kapatıp açarak, evdeymiş izlenimi yaratabilir ve bu sayede ev güvenliğini de sağlayabilirsiniz. Bu arada bu gerçekten mühim bir uygulama. Yani sadece bu ürün özelinde konuşmuyoruz, özellikle tatile gittiğinizde ya da eve bir süre uğrayamayacağınız durumlarda, bu tip bir akıllı ampul ve yanına bir de akıllı kamera koyarak iç rahatlığınızı sağlayabilirsiniz.
Bu cihazın bir diğer avantajı da rutinler ve zamanlayıcılar ayarlayarak akıllı ev otomasyonu özelliklerine sahip olması. Yani sabah uyandığınızda istediğiniz gibi bir aydınlatma, gece yatarken de ona uygun bir ambiyans yaratan programlar hazırlayabiliyorsunuz. Öte yandan bu kite hareket sensörleri de ekleyerek bu senaryoları daha da genişletebiliyorsunuz pek tabii.
Cihazın sesli kontrol özelliği de var. Google Asistan ve Alexa ile eşleştirebiliyor ve basit komutlarla yine ışıklara hükmedebiliyorsunuz. Gerçekten de zengin bir çeşitlilik sağlanmış, hem de kullanımı bir hayli pratik olmuş.
Sonuç
Evet, Philips Hue Starter Kit genel hatlarıyla bu şekilde. Aslında baktığınızda sadece ışık deyip geçmeyin, ışık gerçekten evin havasını değiştirecek ve hatta ruh halinizi de olumlu etkileyecek bir etken ve öte yandan bunu son dönemde her şeyde gördüğümüz RGB ışıklandırmalar gibi de düşünmeyin. Çok hoş tonlar yakalayabiliyor ve hiçbir şey yapmasanız bile sadece soğuk ve sıcak beyaz ışığın farklı tonlarını kullanarak hissiyat anlamında sınıf atlayabiliyorsunuz.
Peki, fiyatı ne kadar? Ucuz bir ürün değil. Bu kit bu haliyle 1466 TL fiyatla edinilebiliyor. Çeşitli kampanyalarla da bulabiliyorsunuz. Elbette her keseye uygun değil, farklı paket seçenekleri de bulunuyor. Eğer niyetiniz varsa onları da değerlendirebilirsiniz.
CHIP Online Notu: %90
+ Yarattığı ambiyans
+ Kurulumu kolay
+ Uygulama deneyimi
+ Diğer hizmetlerle iyi entegrasyon
+ Otomasyon seçenekleri
- Fiyat
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