Photoshop'lu Resimleri Anlayamıyoruz!
Yeni bir araştırma, "Photoshop'lu" görüntülerin bizleri nasıl kandırdığını, tüm çıplaklığıyla ortaya koydu!
Herhangi bir resmin üzerinde oynanıp oynanmadığını anlıyor musunuz? Warwick Üniversitesi'nin yeni araştırmasına göre bunu kullanıcıların sadece üçte ikisi yapabiliyor.
Sophie Nightingale liderliğindeki bir takım, 13-70 yaş arasındaki 649 kişiye yukarıdaki gibi sıradan sahneler gösterdi. Bu resimlerin bazıları bir miktar değiştirilmiş, üzerine öğeler eklenmiş veya çıkarılmıştı. Resimlerin bazılarındaki değişiklikler küçükken bazıları, gölgelerin değiştirilmesi gibi daha ciddi değişikliklere maruz bırakıldı.
Bunların ardından katılımcılara şu soru soruldu: "Sizce bu fotoğraf üzerinde dijital olarak oynandı mı?" Katılımcıların yalnızca yüzde 58'i orijinal, üzerinde oynama yapılmamış fotoğrafları algılayabildi. Bunun ardından araştırmacılar, gönüllülere üzerinde değişiklik yapılan bölgeleri, fotoğraf değişiklik yapılmadığını düşünseler dahi, göstermelerini söylediler. Burada ise değişikliklerin yüzde 56'sı katılımcılar tarafından isabetli biçimde bulundu.
Nightingale'e göre "insanlar gazetelere, dergilere baktıklarında veya internete girdiklerinde sahte resimlerle karşılaşıyorlar. Araştırmamız, insanların gerçekle sahte arasındaki farkı anlama ihtimalinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor."
Araştırmayla ilgili detaylı sonuçlar, Cognitive Research: Principles and Implications'ta yayınlandı.
Zeynel A. Öztürk
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