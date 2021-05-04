PlayStation, Discord ile İş Birliğini Duyurdu

Sony Interactive Entertainment, popüler iletişim hizmeti olan Discord ile önümüzdeki yılın başlarından itibaren sosyal deneyimleri PlayStation'a taşıyacak yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Bu iş birliğini güçlendirmek adına SIE, H serisi yatırım turunda Discord'a yatırım yaptığını paylaştı.
Sony Interactive Entertainment'in konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasını aşağıda paylaşıyoruz:
"PlayStation olarak, dünyanın her yerinden oyuncuların birbirleriyle bağlantı kurmasını, yeni arkadaşlıklar ve topluluklar kurmasını ve eğlenceli deneyimler ve kalıcı anılar paylaşmasını sağlamak için sürekli olarak yeni yollar arıyoruz. Oyuncular tarafından popüler hale gelen ve dünya çapında her ay 140 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan iletişim hizmeti Discord ile yeni bir ortaklığı duyurmaktan heyecan duyuyoruz.
Ekiplerimiz birlikte, Discord'u PlayStation Network'teki sosyal ve oyun deneyiminize bağlamak için şimdiden sıkı çalışıyor. Amacımız, Discord ve PlayStation deneyimlerini gelecek yılın başlarında konsolda ve mobil cihazlarda bir araya getirerek arkadaşların, grupların ve toplulukların birlikte oyun oynarken takılmalarına, eğlenmelerine ve daha kolay iletişim kurmalarına olanak sağlamaktır.
Oyuncularımız için bu deneyimleri hayata geçirmek için Sony Interactive Entertainment, Discord'un Series H raundunun bir parçası olarak bir azınlık yatırımı yaptı. Kurucu ortaklar Jason Citron ve Stan Vishnevskiy ile yaptığımız ilk sohbetimizde, hayat boyu sürecek oyun sevgisinden ve ekiplerimizin arkadaşları ve toplulukları yeni yollarla bir araya getirmeye yardımcı olma konusundaki ortak tutkusundan ilham aldık. Oyuncuları topluluklar oluşturmaları ve paylaşılan oyun deneyimlerinden keyif almaları için güçlendirmek yaptığımız işin merkezinde yer alıyor, bu nedenle bu yolculuğa dünyanın en popüler iletişim hizmetlerinden biriyle başlamaktan heyecan duyuyoruz."
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