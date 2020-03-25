Prens Charles Corona Virüs'e yakalandı!

Çin'de başlayan Corona Virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Reuters'ın son dakika haberine göre İngiliz Kraliyet Ailesi'nde 71 yaşındaki Prens Charles'ın Corona Virüs testi pozitif çıktı.
Saray yetkilileri, Prens Charles'ın Corona Virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Düşes Camilla'nın ise Corona Virüs testi negatif çıktı.
Kraliyet Sözcüsü "Galler Prensi'nin Corona Virüs testi pozitif çıktı. Hafif semptomlar gösteriyor, onun dışında sağlığı iyi ve son birkaç gündür normal bir şekilde evden çalışıyor." dedi.
Açıklamaya göre, Prens Charles son zamanlarda çok fazla etkinliğe katıldı, bu yüzden Corona Virüs'ü kimden aldığını tespit etmek imkansız.
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