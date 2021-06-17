realme, Türkiye'ye İlk Amiral Gemisini Getirmek İçin Hazırlanıyor

Yakında Türkiye'ye gelecek ilk amiral gemisi niteliğindeki realme GT, Qualcomm Snapdragon 888 chipset donanımı, süratten ilham alan çift tonlu deri tasarımı, sürekli performans için paslanmaz çelikten VC soğutma sistemi ve rakipsiz fiyatıyla amiral gemi deneyimini yeniden tanımlıyor.

realme, İlk Amiral Gemisini Türkiye'ye Getiriyor

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