realme, Türkiye'ye İlk Amiral Gemisini Getirmek İçin Hazırlanıyor

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, 2021 yılında sabırsızlıkla beklenen, Türkiye'ye gelecek ilk amiral gemisi niteliğindeki muhteşem telefonu realme GT'yi, bugün şirketin ilk global lansman etkinliğinde resmi olarak tanıttı. realme'nin GT serisindeki ilk ürünü olmanın yanı sıra Qualcomm Snapdragon 888 destekli ilk cihaz olan realme GT, amiral gemi niteliğindeki bir üründen beklenen yüksek kaliteli deneyimin yanı sıra erişilebilirlik ve süratten ilham alan estetik tasarım, çok güçlü ve sürekli performans ve orta ila yüksek kaliteli amiral gemi telefon segmenti için yeni sektör standartları belirlenmesi şeklinde üç temel özellik sunuyor.
Lansman etkinliğindeki açılış konuşmasını yapan realme CEO'su Sky Li, şu açıklamalarda bulundu: "Amiral gemimiz olan muhteşem telefonumuzu dünya çapındaki kullanıcılara sunmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. realme GT, bu yılın başlarında duyurusu yapılan ve orta ila yüksek kaliteli telefon segmentini yeniden tanımlamayı amaçlayan "Çift Platform Çift Amiral Gemi Stratejimiz" kapsamındaki ilk atılımdır. Bütçesine önem veren tüketiciler için maksimum sayıda amiral gemi özelliği sunan realme GT'nin dünya çapında lansmanı, en ileri teknolojiyi tüm dünyadaki genç tüketiciler için daha ulaşılabilir kılma ve böylece günlük yaşamlarında daha fazla güce sahip olmalarını sağlama konusundaki sürekli kararlılığımızı yansıtıyor.''
realme GT Polonya, İspanya, Rusya ve Tayland dahil olmak üzere seçili ülkelerde satışa sunuldu ve yakında Türkiye'de de satışa sunulacak.
realme GT: Muhteşem Yeni Amiral Gemi
- Süratten ilham alan estetik tasarım
realme GT'nin tasarımı, yüksek hız ve uzun mesafe sürüş için üretilen, olağanüstü performans özellikleri ve lüks unsurlar sunan grand tourer (GT) spor otomobillerinin temel konseptine dayanıyor. Bu konseptten yola çıkan amiral gemisi GT telefon serisi, arka kısmında üç boyutlu ışık yansımalı desene sahip cam kaplamalı tasarımının yanı sıra yarış otomobillerinin hızlı hamle ruhunu aktarmak için telefonun uzunluğu boyunca tekrar eden bir hız sembolünün yer aldığı vegan deri kaplamalı bir versiyona da sahiptir.
Parlak Gümüş ve Parlak Mavi olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan cam versiyonda, telefonun arka kısmında hız ve dinamizmi simgeleyen bir dizi ok deseni vardır. Vegan deri versiyonda ise, cep telefonu tasarımda ender rastlanan, sürekli kendilerine meydana okuyan ve kendilerini yeniden yaratan genç tüketicilere saygı göstermeyi amaçlayan Yarış Sarısı renk seçeneği mevcuttur. Sadece benzersiz ve delüks bir görünüm sunmakla kalmayıp parmak izine karşı dayanıklılık, koku ve çizilme karşıtı özellikler gibi pratik avantajlar da sunan, sektörde ilk niteliğindeki çift tonlu deri tasarıma sahiptir.
- Çok yüksek güç
realme GT, süper verimli LPDDR5 RAM'e ve en hızlı UFS 3.1 depolamaya sahip mümkün olan en sofistike çip olarak öne çıkan ve realme'nin dünya çapındaki kullanıcılara nihai amiral gemisi sınıfı performansı sunma konusundaki özverisini gösteren Qualcomm Snapdragon 888 ile donatıldı.
En gelişmiş 5nm işlem teknolojisinden faydalanan Qualcomm Snapdragon 888 çip, realme'nin GT performansını ve AI işlemci gücünü artırmıştır. Daha güçlü ve büyük Cortex-X1 çekirdek ve üç yeni nesil yüksek performanslı A78 çekirdekle birlikte, telefonun CPU performansı %20 artmış ve güç tüketimi önceki nesle göre %50 azalmıştır.
- Sürekli performans
"En havalı 888" modelini yaratmak amacıyla, realme GT'de yeni nesil paslanmaz çelik VC soğutma sistemi kullanıldı. Bu sistem telefonun ısı dağıtma yapısını optimize etmek için paslanmaz çelik kullanarak telefonun uzun süreli üst düzey performans göstermesinde çok önemli bir rol oynuyor. Test sırasında, paslanmaz çelik VC soğutma sistemi, geleneksel bakır VC soğutma sistemine göre %50 daha fazla soğutma gücü ortaya koyarak CPU çekirdek sıcaklığını 15°C'ye kadar azaltmada başarılı olmuştur.
Ayrıca, 186 gr'dan hafif olan ultra ince gövdesine karşın, realme GT büyük bir 4500 mAh pil ve 65W SuperDart şarj desteği ile donatılmıştır ve böylece telefonun sadece 35 dakikada tamamen şarj olmasını sağlar.
realme Ürün Pazarlama Müdürü Alessio Bradde şunları söyledi: "Bu yılki amiral gemisi ürünümüz olan realme GT'yi tüm dünyada piyasaya sunmaktan dolayı çok gururluyuz. Daima süratin peşinde olan GT otomobillerinde olduğu gibi, realme GT de amiral gemisi bir akıllı telefondan olağanüstü bir deneyim bekleyen kullanıcılar için tasarlandı. realme GT serisinin ruhunun, sürekli sınırlarını zorlayan ve tüm potansiyelini ortaya koyan genç kullanıcılarımız arasında bir tutkuyu ateşlemesini umuyoruz."
Diğer özellikler:
- Amiral Gemisi Ekran – realme GT, en tutkulu gamer'ların ihtiyaç duyduğu yüksek duyarlılığı sağlama kapasitesine sahip 6,43 inç 120Hz Samsung Super AMOLED ekrana sahiptir.
- Çift Aydınlatma Sensörü – Ön ve arka kısımlardaki çift aydınlatma sensörü 4096 otomatik parlaklık seviyesi sunar.
- Daha Fazla Bağlantı – Başlıca 5G bantlarına ek olarak, realme GT sektördeki en hızlı Wi-Fi ve en yeni Bluetooth teknolojilerini destekler.
- Sürekleyici Ses Sistemi – Akıllı telefon, Dolby Atmos Çift Stereo hoparlör, Yüksek Çözünürlüklü Ses ve düşük gecikme ve düşük girişim yüküne sahip 3,5 mm ses jakı ile donatıldı.
- Amiral Gemisi Kamera – realme GT, profesyonel kalitede fotoğraflar sunmak için yepyeni gece portre modu ve AI yetkinliklerine sahip Sony 64MP üçlü kamera ile donatıldı.
- İşletim Sistemi – realme GT, Android 12 Beta 1'i destekleyen ilk cihazlardan biridir. realme, bu yılın ilerleyen aylarında yeni realme UI'yi piyasaya sürmeden önce kullanıcılardan geri bildirim almak için Android 12 Geliştirici Önizleme Programı'nı devam ettirecek.
- Özel GT Modu – Sadece realme GT serisinde sunulan GT Modu, en üst düzey performans isteyen kullanıcılar için geliştirildi. Bu modda tam ekran yüksek performanslı mod içeriği ve yüksek çerçeve oranlı gaming özelliğinin ileri düzeyde optimizasyonu yer alırken, tüm bunlar daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve daha uzun süreli ve istikrarlı yüksek çerçeve oranlı gaming deneyimi sağlıyor.
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