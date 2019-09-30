Red Dead Redemption 2'ye Tek Kişilik DLC Yok!
Red Dead Redemption 2 cephesinden gelen bu haber, en azından belli bir oyuncu grubunu oldukça üzebilir!
- Levent Öztürk
Eğer Red Dead Redemption 2 için tek kişilik bir DLC bekliyorsanız, size kötü bir haberimiz var. Rockstar'dan Katie Pica'nın VG 24/7 ile bir röportajda söylediğine göre geliştirici, şu anda Red Dead Online'a "%100 odaklanmış" durumda. Pica'nın söylediğine göre Rockstar, bir oyuncunun (tek kişilik oyunda) sevebileceği her şeyi çok oyunculu bir deneyime yerleştirmeyi planlıyor. Bunların arasında yeni aktiviteler, karakterler ve olaylar da yer alıyor. RDR2'nin "kesinlikle devasa" çekirdek hikayesi, Pica'nın söylediğine göre firmanın tek kişilik deneyimi önemsediğinin kanıtıydı. Ancak bundan sonrası, hep online taraf için olacak.
GTA5'in ömrü boyunca herhangi bir ciddi tek kişilik genişletme almadığı düşünülürse, bu durumun büyük bir şok olduğu söylenemez. Ancak orijinal Red Dead ile keskin bir zıtlığın bulunduğunu da belirtmekte fayda var. Orijinal oyun da bir miktar çok oyunculu güncelleme almıştı ancak en çok bilinen indirilebilir içeriği, zombie odaklı tek kişilik bir hikaye sunan Undead Nightmare olmuştu. Görünene göre, RDR2 için bu tür bir DLC planlarda yer almıyor.
Ayrıca çok oyunculu modları tercih edenlere hitap etmek için de oldukça geçerli bir sebep var: Artık gelirin büyük kısmı bu noktadan geliyor. Rockstar ve yayımcısı Take Two, hem GTA Online hem de Red Dead Online aracılığıyla muazzam miktarda gelir sağlıyorlar ve RDO, GTAO'ya göre daha hızlı bir şekilde büyüyor. Çok oyunculu içeriğe odaklanmak, bu oyunları yıllar boyunca karlı hale getirebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın