Samsung, 2018'de 320 Milyon Satmayı Hedefliyor!
Samsung, 2018'de 320 milyon akıllı cep telefonu satmayı hedefliyor!
Samsung, görünüşe bakılırsa bu sene akıllı telefon satışlarında bir yükseliş beklemiyor. Güney Kore'den alınan yeni bir habere göre firma, bu sene pek risk almayacak ve 2018 için satış hedeflerini 2017'ye benzer seviyede tutacak. Haberde kaynak gösterilen endüstri kaynaklarına göre Samsung, 2018'de 320 milyon akıllı telefon satmayı hedefliyor.
Haber, Samsung'un tedarikçilerini 2018 satış planından haberdar ettiğini iddia ediyor. Firmanın bu sene, 320 milyon akıllı telefon, 40 milyon özellikli telefon, 20 milyon tablet ve 5 milyon giyilebilir cihaz satmayı hedeflediği düşünülüyor.
Firma, geçen seneki piyasa durgunluğunun ardından daha yüksek bir hedef belirlememiş olabilir, ama buna rağmen Samsung'un hedefi, rakipleri Apple ve Huawei'den belirgin derecede yüksek. Onlar senede 200 milyon ve 150 milyon satıyorlar.
Firma, satış rakamını arttırmak yerine premium cihazlarına odaklanarak kârı arttırabilir. Samsung'un 2018'de odaklanacağı düşünülen mobil bölüm, firmanın alt çizgisine kesinlikle daha fazla katkıda bulunacak gibi.
Galaxy A8 cihazlar Samsung'un bu sene satacağı ilk cihazlar. Daha sonra da amiral gemisi Galaxy S9 ve Galaxy S9+ birkaç aya çıkarılacaklar.
Her şey plana göre giderse Samsung, dünyanın en büyük telefon satıcısı pozisyonunu koruyacağa benziyor.
H. Hüseyin Öztürk
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