Samsung, "Evden Çalışma" kararını Daha da İleri Taşıyor

Samsung, Koronavirüs salgını ile başlayan "evden çalışma" modasından oldukça mutlu gibi görünüyor. Hatta şimdi, daha çok çalışanının evden çalışmasına izin vermeye hazırlanıyor.