Samsung, "Evden Çalışma" kararını Daha da İleri Taşıyor

Samsung, uzaktan çalışma programını daha çok çalışanına genişletmek istiyor. Yeni rapora göre firma, tüketici elektronikleri bölümündeki çalışanları arasında evden çalışmaya yönelik bir anket gerçekleştirdi.
Firma, şimdiye kadar sadece korona virüsü belirtileri gösteren veya COVID-19 hastalarıyla temas kurduğundan şüphelenilen çalışanlarının evden çalışmasına izin veriyordu. Ancak COVID-19 vakalarının Güney Kore'de artmasıyla birlikte firma, diğer çalışanlarının da evden çalışmasına izin vermek zorunda kaldı.
Şimdi ise Samsung'un fabrika ve üretim hattı çalışanları dışında bazı çalışanlarına evden çalışma izni vermeyi düşündüğü ortaya çıktı. Bir Samsung yetkilisi, evden çalışma ilkelerini genişletmek için seçenekleri gözden geçirdiklerini, ancak son kararı henüz vermediklerini söyledi.
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