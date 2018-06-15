Samsung Exynos Gücünü Arttırıyor
Samsung'un bir sonraki amiral gemisi işlemcisi mobil cihazlarda işlem gücü rekoru kırabilir.
Birkaç ay önce Samsung'un Exynos 9820 çip setini geliştiriyor olduğunu duymuştuk. Bu işlemci Galaxy S10 ile birlikte önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek. Exynos 9810 bu yılın Ocak ayında piyasaya sürülmüştü ve tahminler bir sonraki işlemcinin Exynos 9820 ismiyle geleceğini ve Ocak 2019'da satışa sunulacağına işaret ediyor.
Exynos 9810 bile zaten rekabete göre büyük işlemci gücü farkı sunuyor, ancak Exynos 9820'nin özellikle ARM'ye ait en son işlemciye kıyasla tam bir canavar olacağı söyleniyor. Twitter sızıntı hesabı Ice Universe, Samsung'un Mongoose M4 performans çekirdeğinin tanıdığımız ARM Cortex-A76 göre "çok daha yüksek" performans göstereceğini iddia etti.
Samsung'un özel çip setlerinde performans odaklı çekirdekler Mongoose olarak adlandırılıyor ve bir sonraki amiral gemisi olan çip setinin Mongoose M4 çekirdeğini barındırması bekleniyor. Bu çekirdeğin performansının Cortex-A76'nınkinden önemli ölçüde daha iyi olacağı söyleniyor.
Bu ayrıca M4'ün saat hızının Cortex-A76'nınkinden daha yüksek olabileceğine işaret ediyor. ARM, Cortex-A76'nın 3.30GHz'e kadar hızlara ulaşabileceğini söylenmişti, bu yüzden en azından teorik olarak, Mongoose M4'ün 3.30GHz'nin üzerinde hızlara ulaşabileceği anlamına gelebilir. Ancak şimdilik bu rakamlar tamamen spekülasyondan ibaret olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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