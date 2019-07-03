Samsung, Galaxy Fold İtirafında Bulundu
Samsung CEO'su, Galaxy Fold'un hazır olmadan önce lanse edildiğini adeta itiraf etti!
- Ercan Uğurlu
Samsung'un katlanabilir akıllı telefon macerası Galaxy Fold, bilindiği gibi tanıtıldığı ilk andan itibaren oldukça konuşuluyor. İlk etapta katlanabilir formuyla ilgi uyandıran Galaxy Fold, daha sonra ise yaşadığı sorunlar, dağıtılan test örneklerinin toplatılması ve hatta yayınlanan incelemelerin yayından Samsung tarafından kaldırılma isteğiyle beraber anılır hale geldi. Halen daha akıbeti muamma olan Galaxy Fold hakkında Samsung CEO'su DJ Koh da birtakım itiraflarda bulundu.
DJ Koh'un The Independent'e verdiği röportajda, telefonun hazır olmadan ortaya çıkmasının kendi adına utanç verici olduğunu söyleyen DJ Koh, ancak şu anda Galaxy Fold'u kurtarma sürecinde olduklarını ve testlerin tüm hızıyla sürdüğünü belirtiyor. DJ Koh'un söylediklerine göre, 2000'den fazla cihaz her yönüyle test ediliyor. Öte yandan Galaxy Fold'un eylül ayına kadar piyasaya sürülmesi de bekleniyor.
Huawei'nin Mate X katlanabilir akıllı telefonu için eylül ayını hedef göstermesi, Samsung üzerinde baskı yarattığı aşikar. Zira telefonu tarihe yetiştirmeye çalışırken, Galaxy Fold piyasaya çıktıktan ve satışlarına başladıktan sonra kullanıcılardan gelecek herhangi bir arıza şikayeti, işleri Samsung için çıkmaza sokabilir. Elbette bunu zaman gösterecek.
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Bence, Samsung bu işten patlayan S7 vakası gibi zararlı çıkacak. Apple ile didişmekten argeye yatırım yapmayı unuttular. Bu boşluktan Huawei yararlandı.