Samsung'un Galaxy S22 Serisinde Kullanacağı Piller de Sızdı!

Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'nın bazı özellikleri daha önce sızdırılmıştı. Şimdi ise pil kapasiteleri ortaya çıktı.
İki yeni Samsung SDI pil, bugün erken saatlerde 3C sertifikası için onay aldı. Model numaralarına bakılırsa, bu piller Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'da kullanılacak gibi gözüküyor. Birkaç ay önce sadece Galaxy S22 serisinin model numaraları ortaya çıkmıştı. EB-BS906ABY model numarasına sahip pil, 4370 mAh (tipik kapasite 4,500 mAh) nominal kapasiteye sahip ve Galaxy S22+ için kullanılabilir. 4.855 mAh (tipik kapasite 5.000 mAh) nominal kapasiteye sahip olan EB-BS908ABY, Galaxy S22 Ultra'ya güç sağlayabilir.
Bu değerlere göre Galaxy S22 Ultra, önceki model Galaxy S21 Ultra ile aynı pil kapasitesine sahip olacak. Ancak Galaxy S22+, Galaxy S21+'dan daha küçük bir pille ile sunulacak.
Galaxy S22 serisinin bazı pazarlarda Exynos 2200 çip seti ve diğerlerinde Snapdragon 898 ile donatılacağı söyleniyor. Exynos 2200 çip seti, RDNA2 grafikli AMD Mobil Radeon GPU'ya sahip olacak.
Şu andaki sızıntılara göre Galaxy S22 ve Galaxy S22+, 50MP birincil kamera, ultra geniş kamera ve 3x optik zoom telefoto kamera ile üçlü kamera düzenine sahip olabilir. Galaxy S22 Ultra, 108MP birincil kamera kullanmaya devam edebilir. Serideki tüm akıllı telefonlar 120Hz ekran, stereo hoparlör, su geçirmezlik, hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliklerine sahip olabilir...
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