Samsung Galaxy Tab A7 Lite İncelemesi

Pandemi ile beraber son dönemde tablet piyasası yeniden canlandı. Özellikle uzaktan eğitime katılmak için öğrenciler tarafından ihtiyaç duyulan tabletler, öte yandan e-postalarını telefondan daha geniş ekranda kontrol etmek / cevaplamak için veya Zoom toplantılarına katılmak için uzaktan çalışanlar tarafından da son dönemde tercih ediliyor. Hal böyle olunca son zamanlarda pek çok markanın da yeni tabletlerini arka arkaya piyasaya çıkarmasına şahit olduk. Bunlar arasında TCL'in uygun seçenekli tablet modellerini daha önce incelemiştik. Bu defa ise konuğumuz Samsung'dan geliyor.
Samsung Galaxy Tab A7 Lite, tamamen uygun fiyat/performans gözetilerek hazırlanmış bir tablet. Kompakt boyutlarıyla da kolay taşınabilir olan tabletin boyutları yalnızca 212 mm x 124 mm ve 8 mm şeklinde. Böylece rahatlıkla tek elle bile ekran görüntüleme deneyimi elde edilebilirken, uzaktan eğitimin sonlanmasıyla da öğrencilere okulda veya mobil ortamda rahat kullanabilecekleri bir seçenek halini alıyor. Metalik kasasıyla beraber göze hoş gelen bir tasarıma sahip olan Galaxy Tab A7 Lite'ın ağırlığı ise sadece 366 gram.
Tabletin ekranı, ekran kenar çerçeveleri ince tutularak boyutuna göre genişletilmiş. Elimizdeki tabletin ekranı 8.7 inç büyüklüğünde olurken, ekran paneli olarak TFT kullanılmış. Tabletin çözünürlüğüyse 800x1340 piksel.
İşletim sistemi olarak güncel Android 11'i kullanan Galaxy Tab A7 Lite, One UI 3.1 arayüzü ile kullanım kolaylığı sağlıyor ve tek el kullanımını bu arayüzü ile perçinliyor. Tablette el hareketlerine göre tasarlanmış bir menü yapısı da benimsenmiş. Böylece Android cihazlarda alt kenarda karşılaştığımız navigasyon tuş takımını tableti tutuş şeklinize göre başparmağının altına getirebiliyor ve böylece daha kolay bir dolaşım sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca arayüzde çocuklar için özel bir bölüm olan Samsung Kids uygulaması yer alıyor. Bu alan tamamen çocuklara özel bir kullanım gözetiyor ve böylece çocuğu için bir tablet arayan ebeveynler tablet kullanımı konusundaki kuralları kendileri belirleyebiliyorlar.
Performans olarak hem günlük kullanım hem eğlenceli uygulama ve oyunları kullanma konusunda ihtiyaca cevap veren Galaxy Tab A7 Lite, içeriğinde MediaTek Helio P22T işlemciyi barındırıyor. 2.3 GHz ve 1.8 GHz frekanslarında çalışan 8 çekirdekli yapıda bu işlemciye, 3 GB RAM eşlik ediyor. Tabletin depolama kapasitesi 32 GB olurken, bu alan yetmezse diye bir de microSD kart desteği yerleştirilmiş. Tabletin sol kenarındaki çekmecedeki microSD kart slotuna 1 TB'a kadar microSD kart takılabiliyor. Böylece tablette geniş depolama alanı ihtiyacı da karşılanmış oluyor. 5100 mAh kapasitesinde bir bataryanın konumlandırdığı tablette günlük rutinler için yeterli seviyede pil ömrü de sağlanıyor.
Galaxy Tab A7 Lite'ın ön kamerası 2 MP olurken, arka kamerası ise 8 MP ölçüsünde yer alıyor. Ön kamera ile uygun ışık koşullarında iyi seviyede görüntülü görüşme yapılabilirken, ayrıca yüz tanıma özelliğini kullanabiliyorsunuz. Arka kamera ile ise Full HD çözünürlüğünde video kaydı yapılabiliyor.
Bunların yanı sıra Galaxy Tab A7 Lite'ın önemli bir özelliği ise Samsung Galaxy telefonlar ile iyi bir senkron sağlaması. Her 2 cihazdan da Samsung hesabınızla oturum açtığınızda, telefon ile tableti birbirine bağlayabiliyor ve bu sayede Mobil Erişim Noktasına bağlanarak tabletinizden çağrı başlatabiliyor ve mesaj gönderebiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek Galaxy Tab A7 Lite, fiyat/performans bakımından gayet dengeli ve iyi bir tablet alternatifi olarak öne çıkıyor. Kompakt boyutları, sınıfına uygun performans göstermesi ve güncel işletim sistemi ile ideal duran Galaxy Tab A7 Lite şu an 1239 TL fiyatla bulunabiliyor.
CHIP Online Notu: %80
+ Metalik tasarım
+ Fiyat/performans
+ Güncel işletim sistemi
+ İdeal performans
+ Tek el kullanımına uygun
+ Samsung Kids
- TFT panel
- 2 MP ön kamera
Samsung Galaxy Tab A7 Lite Teknik Özellikleri
- İşletim Sistemi: Android 11
- İşlemci: Mediatek MT8768T Helio P22T
- Çekirdek: 8
- İşlemci Hızı: 2.3 GHz & 1.8 GHz
- Ekran Teknolojisi: TFT
- Ekran Boyutu: 8.7 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 800×1340 px
- Bellek (RAM): 3 GB
- Grafik İşlemci: PowerVR GE8320
- Dahili Depolama: 32 GB
- Arttırılabilir Hafıza: Var (1 TB'a kadar)
- Ön Kamera: 2 MP
- Arka Kamera: 8 MP
- Batarya: 5100 mAh
- Wi-Fi: 802.11 b\g\n\a\ac
- Bluetooth: 5.0
- GPS: Var
- Boyutlar: 212 x 124 x 8
- Ağırlık: 366 gr.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın