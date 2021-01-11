Samsung'dan, Geleceğin Otomobilleri İçin Muhteşem Dijital Kokpit

Samsung, geleceğin otomobilleri için geliştirdiği yeni nesil dijital kokpitini tanıttı. Yeni nesil dijital kokpit, aracım içinde ve dışında yer alan dev ekranlarıyla görenleri büyüleyecek.

Samsung'dan muhteşem dijital kokpit

Samsung, bağlı otomobiller için yeni nesil dijital kokpitini tanıttı. Yeni nesil dijital kokpit dev ekranlara sahip. Samsung bu kokpite, pek de yaratıcı olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir isim vermiş: Digital Cockpit 2021.

Harman'ın otomotiv teknolojisinden güç alan Digital Cockpit 2021, otomobilin içinde ve dışında birden çok ekranla birlikte geliyor. 5G bağlantısını destekliyor, gelişmiş güvenlik ve rahat bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Şirket, bağlantılı arabaların sadece ulaşımla sınırlı kalmamasını, herkes için rahat günlük yaşam alanları olmasını istiyor. Aracın içindeki dev gösterge paneli ekranı QLED teknolojisinden güç alırken, orta konsolda da bir OLED panel kullanılıyor. Aracın dışında, ön tarafında, yayalara uyarılar gösteren bir MicroLED panel bulunuyor.

Medya ve oyun modları

Özel bir medya modu, kontrol panelindeki ekranın tamamını kullanıyor. Oyun modunda, iki stereo hoparlör, sürükleyici bir ses deneyimi sunmak için koltuk başlarından dışarı çıkıyor. Yolculuk sırasında fotoğrafları ve videoları düzenleme imkanı veren Creator Studio uygulaması da sisteme dahil edilmiş. Arka koltuktaki ilave büyük boyutlu ekran, yatay ve dikey modlar arasında geçiş yapabiliyor. Yolcular, Galaxy akıllı telefonları veya tabletleri aracılığıyla Kablosuz DeX kullanarak bu ekrana bağlanabiliyor ve otomobili bir mobil iş istasyonuna dönüştürebiliyor.

Samsung Dijital Cockpit'in ayrıntılarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

Digital Cockpit 2021 (Long version)Digital Cockpit 2021 (Long version)
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Samsung'un Digital Cockpit 2021'i, yakındaki araçları ve yayaları tanımak için arabanın dışına yerleştirilmiş dört 360 derecelik kamera kullanıyor. Otomobili sürerken ek istatistikler ve uyarılar göstermek için derin öğrenme algoritması entegre edilmiş. Yeni nesil Digital Cockpit ayrıca Samsung Health özelliğine sahip. Bu özellik bir sürücünün enerji, duygu ve stres seviyelerini, kalp atışı bilgilerini göstermek için Galaxy Watch ile senkronize oluyor. Sürücü yorgun göründüğünde, bağlı araç sürücüye ara vermesini ve biraz dinlenmesini tavsiye ediyor.

Güvenlik ön planda

Arabanın önünde yayalar algılandığında, otomobil hoparlörleri ve dış ekranı kullanarak sesli ve görsel uyarılarla onları bilgilendiriyor. Dikiz aynası yerine bile ön camın üst tarafına yerleştirilmiş bir ekran kullanılıyor. Bu ekranda ayrıca yol ve hava durumu ile ilgili bilgilerin yanı sıra telefondan gelen bildirimler de görüntülüyor. Buna ek olarak, yerel haberleri ve maç sonuçları gibi diğer bilgileri de görüntüleme seçeneği bulunuyor.

Digital Cockpit 2021 sistemini çalıştıran donanım, Android ve Linux işletim sistemini aynı anda çalıştırabiliyor ve tüm bunlar, yerleşik 5G (alt-6GHz ve mmWave) modem, GPS ve Wi-Fi bağlantısı içeren Samsung'un Exynos Auto V9 işlemcisi tarafından destekleniyor.

Şirket, Digital Cockpit 2021 tarafından desteklenen gerçek arabaları ne zaman görebileceğimizi açıklamadı. Görünen o ki Samsung, otomotiv teknolojilerinin şirket için gelecekteki bir büyüme motoru olmasını istiyor.

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