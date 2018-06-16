Samsung, Huawei'ye OLED Paneli Sağlayacak
Samsung, Huawei'nin bir sonraki amiral gemisi için OLED paneli sağlayacak!
Amiral gemisi akıllı telefonların 6 inçten fazla ekrana sahip olması yaygın bir durum, ancak paneller henüz 7 inçlik bir çizgiye ulaşmadı, bu noktada artık bir tablet büyüklüğüne ulaşacaklar. Ancak, Güney Kore'den bir habere inanılacak olursa, Samsung Display, Çinli üreticinin bir sonraki amiral gemisi olan akıllı telefonu kullanacağı Huawei için 6.9 inç OLED paneller hazırlıyor. Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda, bu gerçekten kendi başına büyük bir panel olacak.
Haber , bu panelin neredeyse 7 inç olacağını ve bugün piyasadaki diğer akıllı telefonlardan çok daha büyük olacağını iddia ediyor. Huawei'nin AMOLED panelini bir sonraki amiral gemisi olan Huawei Mate 20 için kullanması bekleniyor ve bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek.
Samsung Display'in kavisli panelleri oldukça popüler hale geldi. Bir başka Çinli marka olan Oppo'nun, bir sonraki amiral gemisi için de Samsung'un kavisli panellerini kullandığı bildiriliyor. Bununla birlikte, Huawei'nin düz OLED paneller için sipariş vermiş olduğu söyleniyor.
H. Hüseyin Öztürk
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