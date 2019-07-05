Samsung'a "Su Geçirmezlikle Yanıltma" Davası!
Samsung, reklamlarında Galaxy telefonlarını adeta "hiç su geçirmiyormuş gibi" gösterdiği iddiasıyla mahkemeye taşınıyor!
Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), su geçirmezlik konusunda kullanıcıları yanılttığı iddiasıyla Samsung'u mahkemeye taşıdı. ACCC'ye göre Samsung, adeta her yerde Galaxy telefonların okyanusta, yüzme havuzunda kullanıldığını veya bunlara maruz kaldığını göstererek kafaları karıştırdı.
Avustralya'nın gözcü kuruluşu, yanıltıcı reklamların Galaxy telefonları "okyanus ve havuz suyu dahil, her tür suda kullanılabileceği veya bunlara maruz bırakılabileceği" izlenimini verdiğini söylüyor. ACCC, Samsung telefonlarının suya dayanıklı olmadığını söylemiyor ancak su geçirmezlik derecesinin söylendiği kadar olmadığını vurguluyor. Örneğin Avustralya'daki bir reklamda bir sörfçü, elinde Galaxy A5 ile dalgaları aşarken diğer bir reklamda giyimli iki kişi, Galaxy S7 ile havuza atlıyor.
Galaxy telefonlarının çoğu IP puanına göre suya dayanıklılık sunsa da ACCC, Samsung web sitesinde yazan, telefonların sadece "taze su" şartlarında denendiği ibaresinden hoşnut değil. ACCC, davayı güçlendirmek için 2016'dan bu yana farklı platformlarda yayınlanan 300 reklamı gösteriyor.
ACCC'ye göre reklamlar, yeterli bilgi vermeden ilgi çekmeyi amaçlıyor. Bekçi kuruluşun iddiasına göre Samsung, bu şekilde piyasada kendisine "haksız rekabet üstünlüğü" sağlamış bulunuyor. Samsung, dava Avustralya Federal Mahkemesi'ne geldiğinde kendini ve reklamlarını savunacak.
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