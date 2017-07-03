Samsung'dan OLED Ekranlar İçin Büyük Plan!
Samsung yeni bir OLED panel üretim tesisi kurarak, zaten lider olduğu OLED pazarında daha da güçlenmenin peşinde!
Samsung, Dünya'nın en büyük OLED üreticisi ve görünene göre bu konumunu bir "süper OLED fabrikası" inşa ederek daha da garanti altına almayı planlıyor. Firma yeni üretim tesisinde, Çin'deki A3 tesisinin üretim kapasitesinin %30 daha üzerine çıkmayı hedefliyor. Yeni fabrikanın adı A5 olabilir ve Kore'de inşa edilmesi kimse için sürpriz olmaz.
Endüstri kaynaklarının söylediğine göre Samsung'un yönetim kurulu önümüzdeki ay toplanarak yeni OLED tesisi için son yatırım planını belirleyecek. Eğer firma fabrikayı bu yılın ikinci yarısında inşa etmeye başlarsa, tesisin tamamlanması için 6 ay ya da bir yıl daha geçmesi gerekecek ve OLED ünitelerinin üretimine 2019 yılında başlanabilecek.
Samsung, yeni tesiste OLED panellerin üretimine başlanması için gereken ekipmanları almak için 16 trilyon KRW (Kore Wonu - yaklaşık 50.25 milyar TL) yatırım yapacak. Dahası, firma 2021 yılına kadar yatırım yapmaya devam edecek ve fabrika iki aşamada inşa edilerek genişletilecek. Samsung, Apple'a OLED paneller sağlamak için A3 tesisini 2015 yılında genişletmeye başlamıştı.
Samsung küçük ve orta boyutlu OLED piyasasında lider konumda yer alıyor ve yaklaşık olarak %98 market payına sahip. Ancak OLED panellerin üretimi bir tavuk - yumurta problemi gibi düşünülebilir; üretim miktarı arttıkça masraflar azalıyor.
Levent Öztürk
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