Satış Rekortmeni Aksesuar Markası Mcdodo, 250 Ürünle Türkiye'de

Mcdodo; led ışıklı şarj kablosu, USB-C hub (çoklayıcı), kablosuz şarjlı araç telefon tutacağı, Xiomi Sothing Sivrisinek Kovucu gibi inovatif ürünlerle pratik kullanımlar vadediyor. Mcdodo şarj kabloları yüzde 40 daha hızlı şarj sağlarken aşırı yüklemeden koruyor ve örgülü yumuşak naylon kaplamasıyla dayanıklılık sunuyor.

Aksesuar Markası Mcdodo, 250 Ürünle Türkiye'de

Kurulduğu 2013 yılından bu yana sektörde hızlı bir yükseliş gösteren global aksesuar markası Mcdodo, günlük pratik kullanım ihtiyaçlarına göre ürettiği şarj kabloları, powerbank'ler ve kablosuz şarj cihazlarıyla kısa süre içinde sektörün öncü markası haline geldi. Sunduğu ürünlerde kullandığı malzemenin kalitesine, tasarımının özgünlüğüne ve ürünlerin işlevsel oluşuna önem veren Mcdodo, yenilikçi genç ekibiyle ihtiyaca yönelik, ekonomik ve inovatif ürünleri tüketiciyle buluşturuyor. Türkiye'de Metro İletişim Aksesuarları güvencesiyle sunulan Mcdodo, tüm dünyada kalitesi kanıtlanmış ürünleriyle dikkat çekiyor.

Dünyanın her yerinde

Marka olarak mottosu, 'sektördeki ihtiyaçlara kısa sürede odaklanarak çözümler geliştirmek' olan Mcdodo, ürünlerini dünyanın birçok noktasından yeni insanlara ulaştırmaya devam ediyor. Ürün gamında araç içi aksesuarlar, kablolar, kılıflar ve koruyucu camlar, şarj adaptörleri, powerbank'ler, şarj kabloları gibi işlevsel ürünleri bulunduran Mcdodo, ayrıca pek çok yenilikçi ve özel tasarımlı inovatif ürünü de meraklılarıyla buluşturuyor.

Mobil oyun severler için

Mcdodo'nun yüksek kaliteyle üretilen ışıklı şarj ve data kabloları akıllı cihazları aşırı yüklemeden koruyor. Yüzde 40 daha hızlı şarj için 2.4A'yı destekleyen kabloların dayanıklılığı için örgülü yumuşak naylon materyaller kullanılıyor. Şarj olduğunda otomatik bağlantı kesme gibi güvenli şarj özelliği bulunan ürünler mobil oyun meraklıları için büyük avantaj sağlıyor.

Kaktüs görünümlü sinek kovucu

Kendi ürünleri dışında, teknoloji alanında öncü markaların yenilikçi ürünlerini de tüketiciyle buluşturan Mcdodo'nun en çok ilgi gören ürünlerinden biri de kaktüs görünümlü Xiaomi Sothing Sivrisinek Kovucu.

10'u 1 arada adaptör

Mcdodo, Nilkin'in hassasiyet ayarlı 10 saat çalışma ve 180 gün bekleme ömrüne sahip çizim kalemini de sunuyor. 10'u 1 arada çok fonksiyonlu genişletme adaptörüyse MacBook'lar için HDMI, USB, VGA, PD100W, Gigabit LAN, TF Card Slot ve SD Card Slot özelliklerini bir arada topluyor. Ayrıca markanın kendi tasarımı ve üretimi olan tekli ve 3'lü şarj kabloları da tasarımları ve dayanıklılıklarıyla, bu alanda yaşanan problemleri sona erdiriyor.

Mcdodo ürünleri; Amazon, Hepsiburada, Arena, N11, Trendyol ve Gittigidiyor üzerinden tüketicilerle buluşuyor.

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