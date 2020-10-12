Satış Rekortmeni Aksesuar Markası Mcdodo, 250 Ürünle Türkiye'de

Mcdodo; led ışıklı şarj kablosu, USB-C hub (çoklayıcı), kablosuz şarjlı araç telefon tutacağı, Xiomi Sothing Sivrisinek Kovucu gibi inovatif ürünlerle pratik kullanımlar vadediyor. Mcdodo şarj kabloları yüzde 40 daha hızlı şarj sağlarken aşırı yüklemeden koruyor ve örgülü yumuşak naylon kaplamasıyla dayanıklılık sunuyor.