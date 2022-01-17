Sensör Çağına Hoş Geldiniz

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından biri olan CES kapılarını iki yıl aradan sonra ziyaretçilere yeniden açtı. Siber güvenlik şirketi ESET uzmanları sergilenen ürün ve teknolojileri inceleyerek yakın gelecekte yaşanabilecekleri güvenlik açısından inceledi.