Sony'den PlayStation 5 Alacaklara Büyük Sürpriz: PS Plus Collection Geliyor

Sony, PlayStation 5 fiyatını ve çıkış tarihini açıkladığı etkinliğinde, bir de PlayStation 5'e özel olacak, yeni bir servisini tanıttı. PS Plus Collection, PlayStation 5'i satın alanlara anında, 18 bedava PS4 oyunu sunacak.