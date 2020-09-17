Sony'den PlayStation 5 Alacaklara Büyük Sürpriz: PS Plus Collection Geliyor

Sony, PlayStation 5'in satış fiyatını ve piyasaya çıkış tarihini açıkladığı tanıtım etkinliğinde, büyük bir de sürprize imza attı. PlayStation 5'i satın alacak olan kullanıcılar, eğer PlayStation 5 Plus üyelikleri varsa, PS Plus Collection isimli ücretsiz bir hizmete ulaşabilecek.
Bu hizmet, PlayStation 5 sahiplerine, 18 PlayStation 5 oyununu ücretsiz olarak sunan bir oyun kataloğu olarak tanımlanabilir. Eğer PlayStation 5 satın almayı düşünüyorsanız ve PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, konsolu alır almaz, bu 18 oyunu indirip hemen oynamaya başlayabileceksiniz.
Bahsi geçen 18 PlayStation 4 oyunu ise şunlar: God of War, Bloodborne, Monster Hunter, Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat X, Uncharted 4, Ratchet & Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit, Battlefield 1, inFamous Second Son, Batman Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Persona 5 ve Resident Evil 7 Biohazard.
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