Sony'den PlayStation 5 Alacaklara Büyük Sürpriz: PS Plus Collection Geliyor

Sony, PlayStation 5 fiyatını ve çıkış tarihini açıkladığı etkinliğinde, bir de PlayStation 5'e özel olacak, yeni bir servisini tanıttı. PS Plus Collection, PlayStation 5'i satın alanlara anında, 18 bedava PS4 oyunu sunacak.

PlayStation 5'e PS Plus Collection geliyor

Sony, PlayStation 5'in satış fiyatını ve piyasaya çıkış tarihini açıkladığı tanıtım etkinliğinde, büyük bir de sürprize imza attı. PlayStation 5'i satın alacak olan kullanıcılar, eğer PlayStation 5 Plus üyelikleri varsa, PS Plus Collection isimli ücretsiz bir hizmete ulaşabilecek.

Bu hizmet, PlayStation 5 sahiplerine, 18 PlayStation 5 oyununu ücretsiz olarak sunan bir oyun kataloğu olarak tanımlanabilir. Eğer PlayStation 5 satın almayı düşünüyorsanız ve PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, konsolu alır almaz, bu 18 oyunu indirip hemen oynamaya başlayabileceksiniz.

Bahsi geçen 18 PlayStation 4 oyunu ise şunlar: God of War, Bloodborne, Monster Hunter, Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat X, Uncharted 4, Ratchet & Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit, Battlefield 1, inFamous Second Son, Batman Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Persona 5 ve Resident Evil 7 Biohazard.

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