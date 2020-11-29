Sosyal medyada hızla yayılmıştı: Emniyet yalanlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyada hızla yayılan ve sokağa çıkma yasağı ilan edileceği ileri sürülen paylaşımların sahte olduğunu duyurdu.

Sosyal medyada hızla yayılmıştı: Emniyet yalanland

Sosyal medyada hızla yayılan bir paylaşımda salı günü yeni koronavirüs önlemlerinin ilan edileceğini iddia ediliyordu. Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) açıklama geldi. Açıklamada bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan ve sokağa çıkma yasağı ilan edileceği ileri sürülen "Genelge" başlıklı belgelerin sahte olduğu belirtildi.

EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, "Genelge" başlıklı belgelerin paylaşıldığı kaydedildi.

Bu belgelerin sahte olduğu belirtilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili alınacak tüm tedbirlerin resmi kanallar vasıtasıyla duyurulduğuna işaret edildi. Açıklamada, "Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.

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Sosyal medyada hızla yayılmıştı: Emniyet yalanlandı

 

 