Spotify, Android Auto İçin Yeni Arayüze Kavuştu
Spotify uygulaması, daha güvenli yolculuklar için yeni bir arayüz sunacak
- Doğan Kürşat Aktaş
Spotify, Android uygulaması için kullanıcılarının yolda güvenliklerini sağlamaları adına yeni bir arayüze kavuştu. "Car View" (Araç Görünümü) isimli yeni arayüz, kullanıcılara araçla seyir halinde daha güvenli bir kullanım sağlıyor.
Android Police'e göre 2018 yılının Haziran ayında test aşamasına giren arayüz, tüm Spotify kullanıcılarının kullanımı için bugünlerde dağıtılmaya başlandı. Yeni arayüz modu, uygulama için daha az öge içeren bir arayüz sunarak seçilmesi daha kolay olan büyük butonlar sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, araçla seyir halinde dikkatlerinin bozulmasını göze almadan uygulamayı kolaylıkla kullanabilecek. Araç Görünümü, şimdilik sadece kısıtlı bir kullanıcı grubuna sunuluyor. Eğer onlardan biriyseniz, telefonunuzu aracınızın Bluetooth arayüzüne bağladığınızda telefonunuzda arayüzün otomatik olarak etkinleştirildiğini göreceksiniz.
Ancak çoğu kişi için Araç Görünümü'nün varsayılan olarak etkinleştiriliyor olması, can sıkıcı bir durum. Araç Görünümü, geçtiğimiz yıl test amacı ile etkinleştirildiğinde Spotify'ın resmi forumları şikayet gönderileri ile dolup taşmış ve kullanıcılar yeni arayüzden şikayet ederek bu arayüzün kendilerine şarkıların üzerinde daha az kontrol sunmasından yakınmışlardı.
Eğer yeni arayüz, araç ile Bluetooth bağlantısı kurduğunuzda karşınıza çıkarsa onu Spotify uygulamasının ayarlarından kapatabileceksiniz. Bu ayar, Araç Görünümü'nün sunulmasından önce de uygulamada bulunuyordu fakat arayüzün var olmaması, ayarı geçersiz bir durumda bırakmıştı. Güncellemenin yayılması ile bu artık ayar butonu artık gerçekten çalışabiliyor olacak.
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