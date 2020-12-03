Spotify'dan yeniden 3 ay ücretsiz deneme kampanyası

Dünyada ve ülkemizde geniş çevrimiçi müzik dinleme kitlesine sahip müzik uygulaması Spotify'ın merakla beklenen kampanyası başladı. Spotify'a yeni premium kullanıcılar kazandıran "3 ay ücretsiz deneme kampanyası" geri geldi...

Spotify'dan yeniden 3 ay ücretsiz deneme kampanyası

Popüler online müzik dinleme platformu Spotify, dönem dönem ücretsiz Spotify Premium kampanyası yapıyordu. Spotify, uzun süredir sunmadığı "ilk 3 ay ücretsiz" kampanyasını ücretli abonelik servisi Spotify Premium için yeniden sunmaya başladı.

SPOTIFY'I 3 AY ÜCRETSİZ DENEME KAMPANYASI

Spotify Premium servisini daha öncesinde hiç denememiş olan kullanıcılar bu kampanya ile birlikte ücretsiz olarak Spotify Premium'u 3 ay süre ile deneme fırsatı yakalayacak.

Daha önce Premium kullanan müşteriler bu kampanyadan yararlanamıyor. Kampanyaya katılmak için yeni bir hesap açmanız gerekiyor. Hesap açıldıktan sonra sizlerden bir ödeme bilgisi istenecek. Ödeme bilgisi girildikten sonra karttan 3 ay ücret alınmayacak.

SON GÜN 31 ARALIK

Reklamsız ve çok daha kaliteli bir şekilde müzik dinlemeyi mümkün kılan Spotify Premium, normalde aylık 17,99 TL. Kampanya bittiği zaman kullanıcıların iptal ettirmemesi halinde servisi aylık 17.99 TL'den kullanmaya devam edebilecek. Spotify'ı 3 ay ücretsiz denemek istiyorsanız son gün 31 Aralık 2020.

SPOTIFY 2020'NİN EN ÇOK DİNLENENLERİNİ AÇIKLADI

Dünya genelinde 8.3 milyon dinlenme ile Porto Riko'lu rapçi Bad Bunny Spotify'da 2020 yılının en çok dinlenen sanatçısı oldu. Bad Bunny'nin ardından Drake gelirken, 2020 yılında dünyada en çok dinlenen üçüncü sanatçı J Balvin oldu.

Türkiye'de 2020 yılının en çok dinlenen sanatçısı üste üste üçüncü kez Ezhel olurken, ikinci sıraya yerleşen Sezen Aksu, TOP 5 sanatçı listesindeki tek kadın ve tek pop sanatçısı oldu.

2020 yılının dünya genelindeki en popüler podcast yayını The Joe Rogan Experience olurken, ikinci sıraya TED Talks Daily, üçüncü sıraya ise The Daily yerleşti.

SPOTİFY NEDİR, NASIL KULLANILIR?

İsveçli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olan Spotify, bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin vermektedir. Sistem Windows, Mac OS X, iOS, Linux işletim sistemlerini kullanan bilgisayarların yanı sıra taşınabilir aygıtlardan Android, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan aygıtlar üzerinden erişilebilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 3 Aralık 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL TV, Piranha IP kamera imkanı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
BİM 27 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HP laptop, Hometech Tablet, drone ve daha birçok sürpriz ürün...
Günün En çok Okunanları
Bir Dönem Olmaz Denilen Gerçek Oldu, Virüsler MacOS'a "Dadandı"
OPPO Find X Serisi'ni Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobil Platform ile Sunacak
Apple'dan RED Serisine Ait iPhone ve Watch Modelleri İçin COVID-19 Kararı
Evinizden biri COVID-19 olduğunda kendinizi korumanın 8 yolu
Dünyanın En Büyük Kapasiteye Sahip SSD'si Tanıtıldı

 

 