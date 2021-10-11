Squid Game İzleyen Çocukların Bir Okulda Oynadıkları Oyun Herkesi Korkuttu!

Netflix'in hızla popüler olan Squid Game dizisi, konusu çocuk oyunları olsa da kesinlikle bir çocuk dizisi değil. Bunun en güzel kanıtlarından biri de Belçika'dan geliyor. Belçika'daki bir okulda, çocukların oyun alanında diziyi taklit ettiği ve oyunları kaybedenleri dövdükleri bildiriliyor.
The Brussels Times'ın haberine göre, Erquelinnes Beguinage Hainaut okulundaki öğrenciler diziden ilham almışlar. ABD'de Red Light, Green Light ve görünüşe göre Belçika'da 1, 2, 3 Piyano olarak bilinen stop-start oyunu pek de hoş bitmiyor.
Okulun bir temsilcisi bu hafta Facebook sayfasında "Bu sağlıksız ve tehlikeli oyunun durdurulması için dikkatli olmalıyız" dedi. Bu yazıda çocukların hala oyunu oynayabileceği, ancak kaybedenlere zarar vermemeleri gerektiği belirtiliyor.
Dizide, nakit sıkıntısı çeken yarışmacıların turnuvada oynadıkları ilk oyun Red Light, Green Light olarak adlandırılıyor. Yarışmacılar, büyük paralar kazanmayı umarak yarışmaya katılıyorlar ancak çok geçmeden dev bir robot bebeğin "Kırmızı Işık!" (Red Light) diye seslenmesinden sonra hareket ederlerse vurularak öldürüleceklerini öğreniyorlar. Bitiş çizgisini başarıyla geçenlerin ise oyunlara devam etmesine izin veriliyor.
Dizi çocuklar için tasarlanmasa ve sayısız kanlı ölüm içerse de, kesinlikle birçok kişinin hayal gücünü etkiledi. İnternette oyunla ilgili çok sayıda mim bulunuyor ve yeşil giyimli yarışmacıları, kırmızı giysili muhafızları ve diğer karakterleri tasvir eden Cadılar Bayramı kostümlerinin tükenecek hızla satıldığı söyleniyor.
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