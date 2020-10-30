Süpürgeye 5 bin TL verilir mi?: Dyson V11 Absolute İncelemesi

Ev temizliğini kolaylaştırmak ve daha "temiz" hale getirmek bu teknoloji ile mümkün: İşte Dyson V11 Absolute incelemesi, özellikleri ve fiyatı.

30 Ekim 2020 20:30

Ercan Uğurlu