Süpürgeye 5 bin TL verilir mi?: Dyson V11 Absolute İncelemesi

Bu incelememizde Dyson'ın yeni nesil elektrikli süpürgesi V11 Absolute'u yakından tanıyacağız. Dyson'ı zaten artık tanımayan – bilmeyen yok. Kadını, erkeği, genci, yaşlısının aklına, yeni tip elektrikli süpürge dendiğinde Dyson'ın bu cihazları geliyor. Bunun sebebi, akılda kalıcı motoru olsa gerek, zira emiş gücüyle içeride adeta kasırga yaratan, ancak dışarıya ses vermeyen bir motor tasarımını benimseyen Dyson'ın ailesinde yer alan V11 Absolute ne işe yarıyor, neler sunuyor? Hemen incelemeye başlayalım.
Ev Temizliğinde Bilinmeyenler
Dyson V11 Absolute, tamamen yenilikçi bir kablosuz elektrikli süpürge olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu cihazı, diğerlerinden ayıran en önemli fark, Dyson'ın yaptığı Ev Tozu Araştırması'nda gizli diyebiliriz.
Bu araştırmaya göre evlerde en çok ağır metaller, daha sonra bakteriler ve son olaraksa mantarlar bulunuyor. Bu sonuçlara göre 10 evden 9'unda metal ve ağır metala rastlanırken, evlerde görülen ortalama metal sayısı bakteri sayısından yüzde 150 daha fazla. Yani aslında ev temizliğinde bakteriler kadar metale de dikkat etmek gerekli diyebiliriz.
Dyson'ın elektrikli süpürgelerinin en büyük farkı, özel dijital motorunun tamamen kapalı HEPA filtre sistemiyle polen, bakteri, küf, toz akarı döküntleri ve evcil hayvan kepeği gibi ince toz parçacıklarını yakalamada etkili olması ve 0.3 mikron kadar küçük partikülleri bile yüzde 99.99 gibi oldukça yüksek bir oranda hapsedebilmesi.
Bu arada Dyson'ın bu Ev Tozu Araştırması'na buradan erişebilirsiniz. Bu konuyu atlamamanız sağlığınız açısından bir hayli önemli.
Dyson V11 Absolute Özellikleri Neler?
Dyson V11 Absolute elbette motoruyla fazlasıyla güçlü bir cihaz ve işini de iyi yapıyor, ancak kullanım şekliyle de pratik olması onun dikkat çekici olmasını sağlıyor. Zira herkes kolay temizliği sever.
Dyson V11 Absolute gerek tasarımı ve ona dayalı ergonomisi, gerek teknolojisi ve çekim gücü, gerekse seçenekli batarya kullanımı ve aksesuarlarıyla temizlikte elinizi kuvvetlendirecek olmasıyla oldukça iddialı ve açıkçası hoş bir ürün oluyor. Ancak tabii ki bu cihazı farklı platformlarda çok rahat kullanabiliyor olmanız en büyük artılarından.
Bu süpürge kullanım şekliyle her seviyede temizlik olanağı tanıyabiliyor. Klasik olarak normal süpürge boyunda kullanabildiğiniz gibi, aksesuarlarıyla kullanım şeklini çeşitlendirmeniz mümkün. Kolayca kullanılabilen el süpürgesi haline dönüştürebilir ve öte yandan koltuk altı veya koltuk arkası gibi erişimi güç yerlere de rahatça kullanabilirsiniz.
Kolay kavranan tasarımıyla el süpürgesi şeklinde kullanılabilirken, aksesuarları ile beraber zeminden tavana, perdelerden koltuk altlarına ve arkalarına kadar pek çok noktayı kolayca temizleyebiliyorsunuz. Bu arada bu cihazı direkt koltuk temizliğinde ve hatta yatak temizliğinde de kullanabiliyorsunuz. Her iki platformda da yatak tozlarını ve akarları temizlemede oldukça faydalı oluyor bu cihaz.
Dyson V11 Absolute'ün kutu içeriği de her tür kullanımı karşılamak adına bir hayli zengin tutulmuş. Kutuyu açtığınızda; yüksek torklu başlık, soft roller başlık, aralık temizleme başlığı, kombinasyon başlığı, mini motorhead, yumuşak toz fırçası, inatçı kir fırçası ile karşılaşıyorsunuz. Tabii ki duvar askı ünitesi, şarj cihazı ve başlık saklama klipsi de kutuda yer alıyor.
Bu arada bu duvar askı ünitesini atlamayın. Bu aparatı duvara sabitlediğinizde hem süpürge derli toplu duruyor hem de aynı anda cihazı şarj da edebiliyor. Bu sayede temizlik yapmanız gerektiğinizde cihazı kolayca buradan alıp kullanabiliyorsunuz.
Dyson V11 Absolute Performansı Nasıl?
Dyson V11 Absolute 3 farklı modda çalışıyor. Ekonomik mod, otomatik mod ve Boost, yani yoğun güç modu. Derinlemesine temizlik yapacağınız zamanlarda Boost modunu tercih edeceksinizdir elbette, ancak rutin temizliklerde genelde cihazı ekonomik modda kullanmanız yeterli olacaktır. Zira az önce de bahsettiğimiz 14 siklon teknolojisi ile beraber cihaz tam bir kasırga yaratıyor.
Süpürgenin üst tarafında yer alan LCD ekrandan sistem performansını görebiliyor ve cihazın şarj durumunu da yine buradan takip edebiliyorsunuz. Bu arada tek şarj ile 60 dakikaya kadar temizlik yapabiliyorsunuz.
Peki, temizliği de yaptınız, cihazı nasıl temizleyeceksiniz? Dyson V11 Absolute'ün toz haznesi 0.76 litre, ancak dolmasını beklemeden her temizlik sonrasında da bu hazneyi boşaltmak isteyebilirsiniz ki zaten bu işlem fazlasıyla pratik. Dyson, V11 Absolute'te hazne boşaltma işlemi için "doğrult ve boşalt" tanımını uygun görmüş. Tek yapmanız gereken çöp kutusunun yanına gidip cihazı doğrultmanız ve altındaki tetik tuşu ile hazneyi serbest bırakmanız, hepsi bu kadar.
Sonuç
Sonuç olarak Dyson V11 Absolute, fazlasıyla başarılı ve yararlı bir ürün. Dyson kalitesi de zaten ortada. Bu anlamda komple bir ev temizliği için bu cihazı öneriyoruz. Fiyatı ise 4999 TL. Elbette bu alandaki rakiplerine göre biraz daha pahalı olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin.
CHIP Online Notu: %90
+ Üst seviye performans
+ Şık tasarım
+ Yenilikçi ve pratik kullanım
+ Kutu içeriği ve zengin aksesuar seçeneği
+ Kolay temizleme olanağı
+ Ergonomik
- Pahalı
Dyson V11 Absolute Teknik Özellikleri
- Siklon Teknolojisi 14 Siklon
- Emiş Gücü 185AW
- Hazne Kapasitesi 0.76
- Çalışma Süresi 60 dakikaya kadar
- Şarj Süresi 4.5 saat
- Boyutlar 261 x 250 x 128 mm
- Ağırlık 2.97 gr.
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